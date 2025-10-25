Відпустка в Південній Кореї у 2025 році — як відпочити за 1 000 євро

Вулична їжа в Південній Кореї. Фото: freepik.com

Подорожі дарують нам приємні емоції та враження, проте часто ми відкладаємо поїздки через фінансові обмеження. Не обов'язково роками відкладати кошти на омріяну мандрівку, адже можна знайти варіант відпочинку на будь-який гаманець. Туристка показала, як за тисячу євро (48,5 тисяч гривень) провести тиждень у Сеулі (Південна Корея).

Відповідний ролик оприлюднила kristikuzenko в TikTok.

Скільки вартує поїздка до Південної Кореї у 2025 році

Мандрівниця розповіла, що перед поїздкою необхідно отримати візу, оформлення якої для українців безплатне.

За словами блогерки, найдешевші рейси до Кореї зазвичай із відправкою з Будапешта та пересадкою в Китаї. Квиток туди й назад обійдеться щонайменше у 500 євро (приблизно 24 тисячі гривень). У ціну квитка вже входить багаж вагою до 23 кілограм. Найвигідніші квитки в авіакомпаній Air China та China Eastern Airlines.

На готелі в столиці Південної Кореї доволі доступні ціни для туристів. Тиждень проживання в номері у центрі міста, біля метро, із власним душем та туалетом обійдеться в середньому у 250 євро (приблизно 12 тисяч гривень). Харчування в закладах на 7 днів мандрівниці обійшлися у приблизно таку ж суму, як і житло.

Проїзний на 7 днів на весь громадський транспорт коштує 12 євро (приблизно 580 гривень).

