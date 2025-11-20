Видео
Бюджетный отпуск в Европе — где отдохнуть в ноябре

Дата публикации 20 ноября 2025 15:15
обновлено: 17:38
Где отдохнуть в ноябре в Европе - солнечная и теплая страна
Пейзажи Мальты. Фото: tripadvisor.com

С наступлением длинных ночей многие украинцы мечтают променять утренние поездки на работу на ленивые дни у моря. Однако сейчас хочется отложить средства на рождественские подарки родным. Одна из туристических компаний раскрыла, где можно успеть насладиться последними лучами солнца, без удара по своему бюджету.

Об этом пишет Daily Mail.

Где недорого отдохнуть в ноябре

В центральной части Средиземного моря, между Сицилией и североафриканским побережьем, расположен остров Мальта. Его столица Валлетта, входящая в список ЮНЕСКО, получила звание самого доступного города для краткосрочного отдыха - всего 250 евро на человека за двухдневное проживание.

В 2018 году Валлетта была признана Европейской столицей культуры. Он также получил звание лучшего города мира на церемонии Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025.

По данным Holidays in Malta, пиво в городе обойдется вам всего в 2,12 евро. Более того, благодаря связям с Британией, подавляющее большинство жителей Мальты говорит на английском языке и с ними будет проще объясниться.

Погода в зимние месяцы здесь достаточно теплая, средняя температура составляет от 14 до 21 °C.

Валлетта - небольшая столица, полная архитектурных чудес и окруженная стенами 16 века, летом может быть переполнена туристами. Однако в ноябре они почти исчезают, а это значит, что у вас есть лучшие шансы спокойно осмотреть достопримечательности и найти доступное жилье. Вечера лучше всего проводить за ужином с вкусными морепродуктами, любуясь видом на величественную гавань.

Ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

