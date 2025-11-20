Где отдохнуть в ноябре в Европе - солнечная и теплая страна

Пейзажи Мальты. Фото: tripadvisor.com

С наступлением длинных ночей многие украинцы мечтают променять утренние поездки на работу на ленивые дни у моря. Однако сейчас хочется отложить средства на рождественские подарки родным. Одна из туристических компаний раскрыла, где можно успеть насладиться последними лучами солнца, без удара по своему бюджету.

Где недорого отдохнуть в ноябре

В центральной части Средиземного моря, между Сицилией и североафриканским побережьем, расположен остров Мальта. Его столица Валлетта, входящая в список ЮНЕСКО, получила звание самого доступного города для краткосрочного отдыха - всего 250 евро на человека за двухдневное проживание.

В 2018 году Валлетта была признана Европейской столицей культуры. Он также получил звание лучшего города мира на церемонии Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025.

По данным Holidays in Malta, пиво в городе обойдется вам всего в 2,12 евро. Более того, благодаря связям с Британией, подавляющее большинство жителей Мальты говорит на английском языке и с ними будет проще объясниться.

Погода в зимние месяцы здесь достаточно теплая, средняя температура составляет от 14 до 21 °C.

Валлетта - небольшая столица, полная архитектурных чудес и окруженная стенами 16 века, летом может быть переполнена туристами. Однако в ноябре они почти исчезают, а это значит, что у вас есть лучшие шансы спокойно осмотреть достопримечательности и найти доступное жилье. Вечера лучше всего проводить за ужином с вкусными морепродуктами, любуясь видом на величественную гавань.

