Де відпочити в листопаді в Європі — сонячна та тепла країна

Краєвиди Мальти. Фото: tripadvisor.com

З настанням довгих ночей багато українців мріють проміняти ранкові поїздки на роботу на ліниві дні біля моря. Проте зараз хочеться відкласти кошти на різдвяні подарунки рідним. Одна з туристичних компаній розкрила, де можна встигнути насолодитися останніми променями сонця, без удару по своєму бюджету.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Де недорого відпочити в листопаді

У центральній частині Середземного моря, між Сицилією та північноафриканським узбережжям, розташований острів Мальта. Його столиця Валлетта, що входить до списку ЮНЕСКО, отримала звання найдоступнішого міста для короткострокового відпочинку — всього 250 євро на людину за дводенне проживання.

В 2018 році Валлетту було визнано Європейською столицею культури. Воно також отримало звання найкращого міста світу на церемонії Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025.

За даними Holidays in Malta, пиво в місті обійдеться вам лише у 2,12 євро. Більше того, завдяки зв'язкам з Британією, переважна більшість жителів Мальти розмовляє англійською мовою і з ними буде простіше порозумітися.

Погода у зимові місяці тут достатньо тепла, середня температура становить від 14 до 21 °C.

Валлетта — невелика столиця, сповнена архітектурних чудес і оточена стінами 16 століття, влітку може бути переповнена туристами. Проте в листопаді вони майже зникають, а це означає, що у вас є найкращі шанси спокійно оглянути визначні пам'ятки та знайти доступне житло. Вечори найкраще проводити за вечерею з смачними морепродуктами, милуючись видом на величну гавань.

Hаніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.