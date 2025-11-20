Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Бюджетна відпустка в Європі — де відпочити в листопаді

Бюджетна відпустка в Європі — де відпочити в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:15
Оновлено: 17:38
Де відпочити в листопаді в Європі — сонячна та тепла країна
Краєвиди Мальти. Фото: tripadvisor.com

З настанням довгих ночей багато українців мріють проміняти ранкові поїздки на роботу на ліниві дні біля моря. Проте зараз хочеться відкласти кошти на різдвяні подарунки рідним. Одна з туристичних компаній розкрила, де можна встигнути насолодитися останніми променями сонця, без удару по своєму бюджету.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Де недорого відпочити в листопаді

У центральній частині Середземного моря, між Сицилією та північноафриканським узбережжям, розташований острів Мальта. Його столиця Валлетта, що входить до списку ЮНЕСКО, отримала звання найдоступнішого міста для короткострокового відпочинку — всього 250 євро на людину за дводенне проживання.

В 2018 році Валлетту було визнано Європейською столицею культури. Воно також отримало звання найкращого міста світу на церемонії Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025.

За даними Holidays in Malta, пиво в місті обійдеться вам лише у 2,12 євро. Більше того, завдяки зв'язкам з Британією, переважна більшість жителів Мальти розмовляє англійською мовою і з ними буде простіше порозумітися.

Погода у зимові місяці тут достатньо тепла, середня температура становить від 14 до 21 °C. 

Валлетта — невелика столиця, сповнена архітектурних чудес і оточена стінами 16 століття, влітку може бути переповнена туристами. Проте в листопаді вони майже зникають, а це означає, що у вас є найкращі шанси спокійно оглянути визначні пам'ятки та знайти доступне житло. Вечори найкраще проводити за вечерею з смачними морепродуктами, милуючись видом на величну гавань.

Hаніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

відпочинок подорож Європа листопад туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації