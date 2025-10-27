Что удивило британца в украинском супермаркете (видео)

Семья покупает продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Даже несмотря на войну и угрозу для жизни, иностранцы продолжают открывать для себя новые уголки в Украине. Некоторые жители европейских стран искренне удивляются тому, что в такой сложный период полки украинских супермаркетов "ломятся" от многообразия продуктов. Житель Британии показал своим подписчикам ассортимент наших магазинов.

Соответствующим видео поделился пользователь dylanonabudget в TikTok.

Британец об Украине

На опубликованных кадрах иностранец провел подписчикам небольшую экскурсию по одному из крупных супермаркетов в Украине. Он показал огромный выбор напитков, в том числе и алкогольных, а также разнообразие других продуктов.

Мужчина также высмеял, что на полках много яиц, в отличие от большинства американских супермаркетов. Британца удивил такой выбор товаров. Очевидно, он ожидал увидеть дефицит продуктов в разгар войны.

"Много молочных продуктов и мяса, сыра. И это все привычные запасы супермаркетов несмотря на полномасштабное вторжение России", — подчеркнул иностранец.

Напомним, ранее свою продуктовую корзину показала украинка, которая сейчас живет в Румынии. Девушка удивила количеством продуктов, которое ей удалось приобрести в местном супермаркете на сумму 6 500 гривен.

Также мы рассказывали, что жителя Польши также удивил ассортимент украинских супермаркетов в разгар войны. По его словам, польские маркеты предлагают несколько видов тех же креветок или яблок — в Сильпо же их не менее десятка.