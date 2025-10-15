Продуктовая корзина в Румынии на 150 долларов в 2025 - какие продукты можно приобрести на эту сумму

Украинка показала, что можно купить в Румынии на 6500 гривен
За последний год в Украине заметно выросли цены на базовую корзину продуктов. Многих украинцев интересует, изменилась ли за этот период времени стоимость еды в соседних европейских странах. Украинка, которая живет в Румынии показала, сколько товаров можно приобрести на сумму, чуть меньше минимальной заработной платы в нашей стране - 6500 гривен (примерно 150 долларов).
Соответствующее видео опубликовала пользовательница kora_yulia в TikTok.
Цены на продукты в Румынии
Девушка делала закупки в оптовом магазине Selgros. Этих приобретенных товаров обычно хватает ее семье на 2 недели.
Ее продуктовая корзина:
- кукурузные палочки (2 упаковки) — 39 гривен;
- конфеты Roshen Candy Nut (большая упаковка) — 320 гривен;
- снеки, бублики, печенье — 72 гривны;
- тунец в масле (2 банки) — 244 гривны;
- замороженные креветки (2 килограмма) — 825 гривен;
- замороженная скумбрия (большая упаковка) — 367 гривен;
- охлажденное филе лосося (1,5 килограмма) — 1116 гривен;
- сыр Моцарелла (1,5 килограмма) — 495 гривен;
- сливочный крем-сыр (упаковка почти 2 кг) — 735 гривен;
- сливочное масло 82% жирности — 121 гривна;
- водоросли нори (1 упаковка) — 102 гривны;
- курица (1 тушка) — 300 гривен;
- свиной фарш (1 килограмм) — 204 гривны:
- Coca-Cola Zero (4 литра) — 184 гривны;
- лук (10 килограммов) — (200 гривен);
- картофель (10 килограммов) — (240 гривен).
