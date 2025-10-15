Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Украинка показала, что можно купить в Румынии на 6500 гривен

Украинка показала, что можно купить в Румынии на 6500 гривен

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 10:12
Продуктовая корзина в Румынии на 150 долларов в 2025 - какие продукты можно приобрести на эту сумму
Девушка покупает продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

За последний год в Украине заметно выросли цены на базовую корзину продуктов. Многих украинцев интересует, изменилась ли за этот период времени стоимость еды в соседних европейских странах. Украинка, которая живет в Румынии показала, сколько товаров можно приобрести на сумму, чуть меньше минимальной заработной платы в нашей стране - 6500 гривен (примерно 150 долларов).

Соответствующее видео опубликовала пользовательница kora_yulia в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Цены на продукты в Румынии

Девушка делала закупки в оптовом магазине Selgros. Этих приобретенных товаров обычно хватает ее семье на 2 недели.

Ее продуктовая корзина:

  • кукурузные палочки (2 упаковки) — 39 гривен;
  • конфеты Roshen Candy Nut (большая упаковка) — 320 гривен;
  • снеки, бублики, печенье — 72 гривны;
  • тунец в масле (2 банки) — 244 гривны;
  • замороженные креветки (2 килограмма) — 825 гривен;
  • замороженная скумбрия (большая упаковка) — 367 гривен;
  • охлажденное филе лосося (1,5 килограмма) — 1116 гривен;
  • сыр Моцарелла (1,5 килограмма) — 495 гривен;
  • сливочный крем-сыр (упаковка почти 2 кг) — 735 гривен;
  • сливочное масло 82% жирности — 121 гривна;
  • водоросли нори (1 упаковка) — 102 гривны;
  • курица (1 тушка) — 300 гривен;
  • свиной фарш (1 килограмм) — 204 гривны:
  • Coca-Cola Zero (4 литра) — 184 гривны;
  • лук (10 килограммов) — (200 гривен);
  • картофель (10 килограммов) — (240 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Европе запустят уникальный поезд. В каждом купе будут условия, приближенные к гостиничному номеру.

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.

путешествие Европа цены туризм Румуния
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации