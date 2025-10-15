Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Українка показала, що можна купити у Румунії на 6500 гривень

Українка показала, що можна купити у Румунії на 6500 гривень

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:12
Продуктовий кошик в Румунії на 150 доларів у 2025 — які продукти можна придбати на цю суму
Дівчина купує продукти в супермаркеті. Фото: freepik.com

За останній рік в Україні помітно зросли ціни на базовий кошик продуктів. Багатьох українців цікавить, чи змінилась за цей період часу вартість їжі у сусідніх європейських країнах. Українка, яка мешкає в Румунії показала, скільки товарів можна придбати на суму, трохи меншу за мінімальну заробітну плату в нашій країні — 6500 гривень (приблизно 150 доларів).

Відповідне відео опублікувала користувачка kora_yulia в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Ціни на продукти в Румунії

Дівчина робила закупи у гуртовому магазині Selgros. Цих придбаних товарів зазвичай вистачає її родині на 2 тижні.

Її продуктовий кошик:

  • кукурудзяні палички (2 упаковки) — 39 гривень;
  • цукерки Roshen Candy Nut (велика упаковка) — 320 гривень;
  • снеки, бублики, печиво — 72 гривні;
  • тунець в олії (2 банки) — 244 гривні;
  • заморожені креветки (2 кілограми) — 825 гривень;
  • заморожена скумбрія (велика упаковка) — 367 гривень;
  • охолоджене філе лосося (1,5 кілограма) — 1116 гривень;
  • сир Моцарела (1,5 кілограма) — 495 гривень;
  • вершковий крем-сир (упаковка майже 2 кг) — 735 гривень;
  • вершкове масло 82% жирності — 121 гривня;
  • водорості норі (1 упаковка) — 102 гривні;
  • курка (1 тушка) — 300 гривень;
  • свинячий фарш (1 кілограм) — 204 гривні:
  • Coca-Cola Zero (4 літри) — 184 гривні;
  • цибуля (10 кілограмів) — (200 гривень);
  • картопля (10 кілограмів) — (240 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Європі запустять унікальний потяг. В кожному купе будуть умови, наближені до готельного номера.

Також ми писали, що один з ресторанів із трьома зірками Мішлен потрапив у скандал. Користувачі мережі розкритикували подачу десерту шеф-кухарем. 

подорож Європа ціни туризм Румунія
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації