Продуктовий кошик в Румунії на 150 доларів у 2025 — які продукти можна придбати на цю суму

Дівчина купує продукти в супермаркеті. Фото: freepik.com

За останній рік в Україні помітно зросли ціни на базовий кошик продуктів. Багатьох українців цікавить, чи змінилась за цей період часу вартість їжі у сусідніх європейських країнах. Українка, яка мешкає в Румунії показала, скільки товарів можна придбати на суму, трохи меншу за мінімальну заробітну плату в нашій країні — 6500 гривень (приблизно 150 доларів).

Відповідне відео опублікувала користувачка kora_yulia в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Ціни на продукти в Румунії

Дівчина робила закупи у гуртовому магазині Selgros. Цих придбаних товарів зазвичай вистачає її родині на 2 тижні.

Її продуктовий кошик:

кукурудзяні палички (2 упаковки) — 39 гривень;

цукерки Roshen Candy Nut (велика упаковка) — 320 гривень;

снеки, бублики, печиво — 72 гривні;

тунець в олії (2 банки) — 244 гривні;

заморожені креветки (2 кілограми) — 825 гривень;

заморожена скумбрія (велика упаковка) — 367 гривень;

охолоджене філе лосося (1,5 кілограма) — 1116 гривень;

сир Моцарела (1,5 кілограма) — 495 гривень;

вершковий крем-сир (упаковка майже 2 кг) — 735 гривень;

вершкове масло 82% жирності — 121 гривня;

водорості норі (1 упаковка) — 102 гривні;

курка (1 тушка) — 300 гривень;

свинячий фарш (1 кілограм) — 204 гривні:

Coca-Cola Zero (4 літри) — 184 гривні;

цибуля (10 кілограмів) — (200 гривень);

картопля (10 кілограмів) — (240 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Європі запустять унікальний потяг. В кожному купе будуть умови, наближені до готельного номера.

Також ми писали, що один з ресторанів із трьома зірками Мішлен потрапив у скандал. Користувачі мережі розкритикували подачу десерту шеф-кухарем.