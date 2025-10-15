Продуктовий кошик в Румунії на 150 доларів у 2025 — які продукти можна придбати на цю суму

Українка показала, що можна купити у Румунії на 6500 гривень
За останній рік в Україні помітно зросли ціни на базовий кошик продуктів. Багатьох українців цікавить, чи змінилась за цей період часу вартість їжі у сусідніх європейських країнах. Українка, яка мешкає в Румунії показала, скільки товарів можна придбати на суму, трохи меншу за мінімальну заробітну плату в нашій країні — 6500 гривень (приблизно 150 доларів).
Відповідне відео опублікувала користувачка kora_yulia в TikTok.
Ціни на продукти в Румунії
Дівчина робила закупи у гуртовому магазині Selgros. Цих придбаних товарів зазвичай вистачає її родині на 2 тижні.
Її продуктовий кошик:
- кукурудзяні палички (2 упаковки) — 39 гривень;
- цукерки Roshen Candy Nut (велика упаковка) — 320 гривень;
- снеки, бублики, печиво — 72 гривні;
- тунець в олії (2 банки) — 244 гривні;
- заморожені креветки (2 кілограми) — 825 гривень;
- заморожена скумбрія (велика упаковка) — 367 гривень;
- охолоджене філе лосося (1,5 кілограма) — 1116 гривень;
- сир Моцарела (1,5 кілограма) — 495 гривень;
- вершковий крем-сир (упаковка майже 2 кг) — 735 гривень;
- вершкове масло 82% жирності — 121 гривня;
- водорості норі (1 упаковка) — 102 гривні;
- курка (1 тушка) — 300 гривень;
- свинячий фарш (1 кілограм) — 204 гривні:
- Coca-Cola Zero (4 літри) — 184 гривні;
- цибуля (10 кілограмів) — (200 гривень);
- картопля (10 кілограмів) — (240 гривень).
