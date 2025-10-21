Что поразило иностранца в украинском супермаркете (видео)

Девочка с матерью покупают продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Несмотря на войну, украинские супермаркеты предлагают широкий выбор товаров не только отечественного производства, но и импортных. В частности, на полках в Сильпо можно найти бельгийский или швейцарский шоколад, а в АТБ — французский сыр и вино из Румынии. Жителя Польши удивил ассортимент украинских супермаркетов.

Об этом иностранец рассказал в подкасте "Фонтан" в TikTok.

Чем удивило Сильпо поляка

Известный польский SMM-щик Dawid Zaj во время небольшого путешествия по Украине успел посетить популярный украинский супермаркет Сильпо в Киеве и Одессе. Он был очень удивлен увидеть большое разнообразие товаров на полках.

По его словам, польские маркеты предлагают несколько видов тех же креветок или яблок — в Сильпо же их по меньшей мере десяток. Иностранцу также очень понравилось, как хорошо были разложены эти продукты.

"Я зашел в Сильпо. Сравнивая с Lidl и Biedronka (польские супермаркеты — Ред.), все то же самое, но у нас продается три вида креветок, а в Сильпо их 10", — поделился мужчина.

