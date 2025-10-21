Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Поляк признался, чем его удивили супермаркеты в Украине

Поляк признался, чем его удивили супермаркеты в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 07:55
обновлено: 14:49
Что поразило иностранца в украинском супермаркете (видео)
Девочка с матерью покупают продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Несмотря на войну, украинские супермаркеты предлагают широкий выбор товаров не только отечественного производства, но и импортных. В частности, на полках в Сильпо можно найти бельгийский или швейцарский шоколад, а в АТБ — французский сыр и вино из Румынии. Жителя Польши удивил ассортимент украинских супермаркетов.

Об этом иностранец рассказал в подкасте "Фонтан" в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Чем удивило Сильпо поляка

Известный польский SMM-щик Dawid Zaj во время небольшого путешествия по Украине успел посетить популярный украинский супермаркет Сильпо в Киеве и Одессе. Он был очень удивлен увидеть большое разнообразие товаров на полках.

По его словам, польские маркеты предлагают несколько видов тех же креветок или яблок — в Сильпо же их по меньшей мере десяток. Иностранцу также очень понравилось, как хорошо были разложены эти продукты.

"Я зашел в Сильпо. Сравнивая с Lidl и Biedronka (польские супермаркеты — Ред.), все то же самое, но у нас продается три вида креветок, а в Сильпо их 10", — поделился мужчина.

Напомним, ранее свою продуктовую корзину показала украинка, которая сейчас живет в Румынии. Девушка удивила количеством продуктов, которое ей удалось приобрести в местном супермаркете на сумму 6 500 гривен.

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.

Польша путешествие иностранцы туризм соцсети Сильпо
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации