Головна Мандри Поляк зізнався, чим його здивували супермаркети в Україні

Дата публікації: 21 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 14:49
Що вразило іноземця в українському супермаркеті (відео)
Дівчинка з матір'ю купують продукти в супермаркеті. Фото: freepik.com

Попри війну, українські супермаркети пропонують широкий вибір товарів не лише вітчизняного виробництва, а й імпортних. Зокрема, на полицях в Сільпо можна знайти бельгійський чи швейцарський шоколад, а в АТБ — французький сир та вино з Румунії. Жителя Польщі здивував асортимент українських супермаркетів.

Про це іноземець розповів в подкасті "Фонтан" в TikTok.

Читайте також:

Чим здивувало Сільпо поляка

Відомий польський SMM-ник Dawid Zaj під час невеликої мандрівки Україною встиг відвідати популярний український супермаркет Сільпо у Києві та Одесі. Він був дуже здивований побачити велике різноманіття товарів на полицях. 

За його словами, польські маркети пропонують декілька видів тих самих креветок чи яблук — в Сільпо ж їх щонайменше десяток. Іноземцю також дуже сподобалося, як гарно були розкладені ці продукти.

"Я зайшов у Сільпо. Порівнюючи з Lidl та Biedronka (польські супермаркети — Ред.), все те ж саме, але в нас продається три види креветок, а в Сільпо їх 10", — поділився чоловік.

Нагадаємо, раніше свій продуктовий кошик показала українка, яка нині мешкає в Румунії. Дівчина здивувала кількістю продуктів, яку їй вдалося придбати в місцевому супермаркеті на суму 6 500 гривень.

Також ми писали, що один з ресторанів із трьома зірками Мішлен потрапив у скандал. Користувачі мережі розкритикували подачу десерту шеф-кухарем. 

Польща подорож іноземці туризм соцмережі Сільпо
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
