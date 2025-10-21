Що вразило іноземця в українському супермаркеті (відео)

Дівчинка з матір'ю купують продукти в супермаркеті. Фото: freepik.com

Попри війну, українські супермаркети пропонують широкий вибір товарів не лише вітчизняного виробництва, а й імпортних. Зокрема, на полицях в Сільпо можна знайти бельгійський чи швейцарський шоколад, а в АТБ — французький сир та вино з Румунії. Жителя Польщі здивував асортимент українських супермаркетів.

Про це іноземець розповів в подкасті "Фонтан" в TikTok.

Чим здивувало Сільпо поляка

Відомий польський SMM-ник Dawid Zaj під час невеликої мандрівки Україною встиг відвідати популярний український супермаркет Сільпо у Києві та Одесі. Він був дуже здивований побачити велике різноманіття товарів на полицях.

За його словами, польські маркети пропонують декілька видів тих самих креветок чи яблук — в Сільпо ж їх щонайменше десяток. Іноземцю також дуже сподобалося, як гарно були розкладені ці продукти.

"Я зайшов у Сільпо. Порівнюючи з Lidl та Biedronka (польські супермаркети — Ред.), все те ж саме, але в нас продається три види креветок, а в Сільпо їх 10", — поділився чоловік.

