Що здивувало британця в українському супермаркеті (відео)

Навіть попри війну та загрозу для життя, іноземці продовжують відкривати для себе нові куточки в Україні. Деякі мешканці європейських країн щиро дивуються тому, що у такий складний період полиці українських супермаркетів "ломляться" від різноманіття продуктів. Житель Британії показав своїм підписникам асортимент наших магазинів.

Відповідним відео поділився користувач dylanonabudget в TikTok.

Британець про Україну

На опублікованих кадрах іноземець провів підписникам невелику екскурсію одним із великих супермаркетів в Україні. Він показав величезний вибір напоїв, в тому числі й алкогольних, а також різномаїття інших продуктів.

Чоловік також висміяв, що на полицях багато яєць, на відміну від більшості американських супермаркетів. Британця здивував такий вибір товарів. Очевидно, він очікував побачити дефіцит продуктів у розпал війни.

"Багато молочних продуктів та м'яса, сиру. І це все звичні запаси супермаркетів попри повномасштабне вторгнення Росії", — підкреслив іноземець.

