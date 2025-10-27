Що здивувало британця в українському супермаркеті (відео)

Британець зізнався, чим його здивували супермаркети в Україні
Навіть попри війну та загрозу для життя, іноземці продовжують відкривати для себе нові куточки в Україні. Деякі мешканці європейських країн щиро дивуються тому, що у такий складний період полиці українських супермаркетів "ломляться" від різноманіття продуктів. Житель Британії показав своїм підписникам асортимент наших магазинів.
Відповідним відео поділився користувач dylanonabudget в TikTok.
Британець про Україну
На опублікованих кадрах іноземець провів підписникам невелику екскурсію одним із великих супермаркетів в Україні. Він показав величезний вибір напоїв, в тому числі й алкогольних, а також різномаїття інших продуктів.
Чоловік також висміяв, що на полицях багато яєць, на відміну від більшості американських супермаркетів. Британця здивував такий вибір товарів. Очевидно, він очікував побачити дефіцит продуктів у розпал війни.
"Багато молочних продуктів та м'яса, сиру. І це все звичні запаси супермаркетів попри повномасштабне вторгнення Росії", — підкреслив іноземець.
Нагадаємо, раніше свій продуктовий кошик показала українка, яка нині мешкає в Румунії. Дівчина здивувала кількістю продуктів, яку їй вдалося придбати в місцевому супермаркеті на суму 6 500 гривень.
Також ми розповідали, що жителя Польщі також здивував асортимент українських супермаркетів в розпал війни. За його словами, польські маркети пропонують декілька видів тих самих креветок чи яблук — в Сільпо ж їх щонайменше десяток.
