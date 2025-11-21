Где покататься зимой на лыжах — самые роскошные курорты мира

Туристы катаются на лыжах Фото: freepik.com

Горнолыжный отдых — это идеальный повод надеть новые лыжные штаны, которые подходят к вашему любимому шерстяному свитеру. После дня, проведенного в горах, уютный костер с друзьями или шумная вечеринка — вот рецепт идеального рождественского отпуска. В мире полно не только красивых, но и роскошных курортов с изысканными отелями и ресторанами.

Аспен в штате Колорадо (США)

Аспен является воплощением роскоши — он сочетает отдых на природе с изысканным комфортом. Здесь проводят много вечеринок с дорогими коктейлями, а на вершинах вы найдете изысканные рестораны, такие как Cloud Nine Alpine Bistro, где можно не только вкусно поесть, но и насладиться невероятными видами. На многих локациях есть шкафчики для обуви с обогревателем, на курорте также легко можно найти частного гида.

Церматт (Швейцария)

Это село в котором совсем нет автомобилей, что делает его немного более особенным, чем другие европейские курорты. Здесь также на вершинах расположены роскошные рестораны с блюдами уровня Мишлен — Chez Vrony и Findlerhof. Из Церматта открываются невероятные виды на Маттерхорн — седьмую по высоте горную вершину Альп.

Уистлер-Блэккомб (Канада)

Поселок предлагает хели-ски — вид экстремального горнолыжного спорта, который заключается в спуске на лыжах или сноуборде по нетронутым склонам, куда лыжников доставляют вертолетом. На курорте также можно найти дизайнерские магазины, изысканные рестораны и дорогие ночные клубы. Кроме того, туристы могут здесь забронировать катание на снегоходе с роскошным обедом.

Куршевель (Франция)

Он является одним из самых известных и самых гламурных горнолыжных курортов в мире. Внутри коттеджей вы можете найти невероятную, изысканно оформленную мебель и частные винные погреба, часто украшенные дорогими картинами. На вершине расположен ресторан с 3 звездами Мишлен Le 1947. В Куршавеле также есть элитные бары и дизайнерские бутики.

