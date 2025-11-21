Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Бутики и рестораны в горах — самые роскошные зимние курорты

Бутики и рестораны в горах — самые роскошные зимние курорты

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:12
обновлено: 13:08
Где покататься зимой на лыжах — самые роскошные курорты мира
Туристы катаются на лыжах Фото: freepik.com

Горнолыжный отдых — это идеальный повод надеть новые лыжные штаны, которые подходят к вашему любимому шерстяному свитеру. После дня, проведенного в горах, уютный костер с друзьями или шумная вечеринка — вот рецепт идеального рождественского отпуска. В мире полно не только красивых, но и роскошных курортов с изысканными отелями и ресторанами.

Подборкой поделился Vogue.

Реклама
Читайте также:

Аспен в штате Колорадо (США)

Аспен является воплощением роскоши — он сочетает отдых на природе с изысканным комфортом. Здесь проводят много вечеринок с дорогими коктейлями, а на вершинах вы найдете изысканные рестораны, такие как Cloud Nine Alpine Bistro, где можно не только вкусно поесть, но и насладиться невероятными видами. На многих локациях есть шкафчики для обуви с обогревателем, на курорте также легко можно найти частного гида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церматт (Швейцария)

Это село в котором совсем нет автомобилей, что делает его немного более особенным, чем другие европейские курорты. Здесь также на вершинах расположены роскошные рестораны с блюдами уровня Мишлен — Chez Vrony и Findlerhof. Из Церматта открываются невероятные виды на Маттерхорн — седьмую по высоте горную вершину Альп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уистлер-Блэккомб (Канада)

Поселок предлагает хели-ски — вид экстремального горнолыжного спорта, который заключается в спуске на лыжах или сноуборде по нетронутым склонам, куда лыжников доставляют вертолетом. На курорте также можно найти дизайнерские магазины, изысканные рестораны и дорогие ночные клубы. Кроме того, туристы могут здесь забронировать катание на снегоходе с роскошным обедом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куршевель (Франция)

Он является одним из самых известных и самых гламурных горнолыжных курортов в мире. Внутри коттеджей вы можете найти невероятную, изысканно оформленную мебель и частные винные погреба, часто украшенные дорогими картинами. На вершине расположен ресторан с 3 звездами Мишлен Le 1947. В Куршавеле также есть элитные бары и дизайнерские бутики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали о самых красивых елках мира. Где стоит провести рождественские праздники в этом году и насладиться невероятными огнями.

Также мы писали, где в Европе можно в этом году бюджетно отпраздновать Рождество. Здесь 4 бокала глинтвейна или пунша на праздничной ярмарке на двоих обойдутся ориентировочно в 16 евро.

Франция путешествие отпуск зима туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации