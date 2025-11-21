Де покататися взимку на лижах — найрозкішніші курорти світу

Туристи катаються на лижах Фото: freepik.com

Гірськолижний відпочинок — це ідеальний привід одягти нові лижні штани, які пасують до вашого улюбленого вовняного светра. Після дня, проведеного в горах, затишне багаття з друзями або гучна вечірка — ось рецепт ідеальної різдвяної відпустки. У світі повно не лише красивих, а й розкішних курортів з вишуканими готелями та ресторанами.

Підбіркою поділився Vogue.

Реклама

Читайте також:

Аспен у штаті Колорадо (США)

Аспен є втіленням розкоші — він поєднує відпочинок на природі з вишуканим комфортом. Тут проводять багато вечірок із дорогими коктейлями, а вершинах ви знайдете вишукані ресторани, такі як Cloud Nine Alpine Bistro, де можна не лише смачно поїсти, а насолодитися неймовірними краєвидами. На багатьох локаціях є шафки для взуття з обігрівачем, на курорті також легко можна знайти приватного гіда.

Церматт (Швейцарія)

Це село у якому зовсім немає автомобілів, що робить його трохи більш особливим за інші європейські курорти. Тут також на вершинах розташовані розкішні ресторани зі стравами рівня Мішлен — Chez Vrony і Findlerhof. З Церматта відкриваються неймовірні краєвиди на Маттерхорн — сьому за висотою гірську вершину Альп.

Вістлер-Блеккомб (Канада)

Селище пропонує хелі-скі — вид екстремального гірськолижного спорту, який полягає у спуску на лижах або сноуборді по незайманих схилах, куди лижників доставляють гелікоптером. На курорті також можна знайти дизайнерські магазини, вишукані ресторани та дорогі нічні клуби. Окрім того, туристи можуть тут забронювати катання на снігоході з розкішним обідом.

Куршевель (Франція)

Він є одним з найвідоміших і найгламурніших гірськолижних курортів у світі. Усередині котеджів ви можете знайти неймовірні, вишукано оформлені меблі та приватні винні погреби, часто прикрашені дорогими картинами. На вершині розташований ресторан з 3 зірками Мішлен Le 1947. В Куршевелі також є елітні бари та дизайнерські бутики.

Раніше ми розповідали про найгарніші ялинки світу. Де варто провести різдвяні свята цього року та насолодитися неймовірними вогнями.

Також ми писали, де в Європі можна цьогоріч бюджетно відсвяткувати Різдво. Тут 4 келихи глінтвейну або пуншу на святковому ярмарку на двох обійдуться орієнтовно у 16 євро.