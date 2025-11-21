Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Бутики та ресторани в горах — найрозкішніші зимові курорти

Бутики та ресторани в горах — найрозкішніші зимові курорти

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:12
Оновлено: 13:08
Де покататися взимку на лижах — найрозкішніші курорти світу
Туристи катаються на лижах Фото: freepik.com

Гірськолижний відпочинок — це ідеальний привід одягти нові лижні штани, які пасують до вашого улюбленого вовняного светра. Після дня, проведеного в горах, затишне багаття з друзями або гучна вечірка — ось рецепт ідеальної різдвяної відпустки. У світі повно не лише красивих, а й розкішних курортів з вишуканими готелями та ресторанами. 

Підбіркою поділився Vogue.

Реклама
Читайте також:

Аспен у штаті Колорадо (США)

Аспен є втіленням розкоші — він поєднує відпочинок на природі з вишуканим комфортом. Тут проводять багато вечірок із дорогими коктейлями, а вершинах ви знайдете вишукані ресторани, такі як Cloud Nine Alpine Bistro, де можна не лише смачно поїсти, а насолодитися неймовірними краєвидами. На багатьох локаціях є шафки для взуття з обігрівачем, на курорті також легко можна знайти приватного гіда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церматт (Швейцарія)

Це село у якому зовсім немає автомобілів, що робить його трохи більш особливим за інші європейські курорти. Тут також на вершинах розташовані розкішні ресторани зі стравами рівня Мішлен — Chez Vrony і Findlerhof. З Церматта відкриваються неймовірні краєвиди на Маттерхорн — сьому за висотою гірську вершину Альп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вістлер-Блеккомб (Канада)

Селище пропонує хелі-скі — вид екстремального гірськолижного спорту, який полягає у спуску на лижах або сноуборді по незайманих схилах, куди лижників доставляють гелікоптером. На курорті також можна знайти дизайнерські магазини, вишукані ресторани та дорогі нічні клуби. Окрім того, туристи можуть тут забронювати катання на снігоході з розкішним обідом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куршевель (Франція)

Він є одним з найвідоміших і найгламурніших гірськолижних курортів у світі. Усередині котеджів ви можете знайти неймовірні, вишукано оформлені меблі та приватні винні погреби, часто прикрашені дорогими картинами. На вершині розташований ресторан з 3 зірками Мішлен Le 1947. В Куршевелі також є елітні бари та дизайнерські бутики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали про найгарніші ялинки світу. Де варто провести різдвяні свята цього року та насолодитися неймовірними вогнями.

Також ми писали, де в Європі можна цьогоріч бюджетно відсвяткувати Різдво. Тут 4 келихи глінтвейну або пуншу на святковому ярмарку на двох обійдуться орієнтовно у 16 євро.

Франція подорож відпустка зима туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації