Де недорого відсвяткувати Різдво 2026 в Європі — ціни на двох

Прогулянка по різдвяному ярмарку з ароматом пряного глінтвейну серед дерев'яних будиночків, забитих унікальними сувенірами та смаколиками — ось що робить кожну зиму атмосферною та затишною. В Європі є країна, де кожен може насолодитися святковою казкою за невеликі гроші.

Одним з європейських напрямків, який пропонує магію Різдва за вигідною ціною є столиця Латвії Рига. Вона відома середньовічним Старим містом та архітектурою в стилі модерн.

Візитівкою Риги в зимовий час є різдвяний ярмарок на Соборній площі. Щороку тут встановлюють десятки яток із зимовими стравами латвійської кухні. Тут можна скуштувати зігріваючі глінтвейн та святкові коктейлі.

На ярмарку можна знайти різноманітні вироби ручної роботи — свічки з бджолиного воску, пряники, шкарпетки, вовняні рукавички та набори для створення віночків, настінних прикрас та акрилового посуду. Святкування Різдва в Ризі триватиме з 28 листопада до 4 січня.

Пошта міста оприлюднила, скільки ви, ймовірно, витратите в Ризі під час дводенного відпочинку для двох осіб у період різдвяних ярмарків:

4 чашки кави в кафе або барі — 13 євро.

2 триразові обіди для двох осіб (включно з пляшкою вина) — 150 євро;

2 квитки на автобус/поїзд з аеропорту до центру міста і назад — 8 євро;

4 келихи глінтвейну, пуншу або Glühwein на різдвяному ярмарку — 16 євро;

4 шматки торта/пряників/штолена на різдвяному ярмарку — 14 євро.

