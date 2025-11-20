Где недорого отпраздновать Рождество 2026 в Европе — цены на двоих

Празднование Рождества в Риге. Фото: tripadvisor.com

Прогулка по рождественской ярмарке с ароматом пряного глинтвейна среди деревянных домиков, забитых уникальными сувенирами и вкусностями — вот что делает каждую зиму атмосферной и уютной. В Европе есть страна, где каждый может насладиться праздничной сказкой за небольшие деньги.

Где не за все деньги мира отпраздновать Рождество

Одним из европейских направлений, которое предлагает магию Рождества по выгодной цене является столица Латвии Рига. Она известна средневековым Старым городом и архитектурой в стиле модерн.

Визитной карточкой Риги в зимнее время является рождественская ярмарка на Соборной площади. Ежегодно здесь устанавливают десятки лотков с зимними блюдами латвийской кухни. Здесь можно попробовать согревающие глинтвейн и праздничные коктейли.

На ярмарке можно найти разнообразные изделия ручной работы — свечи из пчелиного воска, пряники, носки, шерстяные перчатки и наборы для создания веночков, настенных украшений и акриловой посуды. Празднование Рождества в Риге продлится с 28 ноября по 4 января.

Почта города обнародовала, сколько вы, вероятно, потратите в Риге во время двухдневного отдыха для двух человек в период рождественских ярмарок:

4 чашки кофе в кафе или баре — 13 евро.

2 трехразовых обеда для двух человек (включая бутылку вина) — 150 евро;

2 билета на автобус/поезд из аэропорта до центра города и обратно — 8 евро;

4 бокала глинтвейна, пунша или Glühwein на рождественской ярмарке — 16 евро;

4 куска торта/пряников/штоллена на рождественской ярмарке — 14 евро.

