Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Не Швейцарія — де найпухкіший у світі сніг

Не Швейцарія — де найпухкіший у світі сніг

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 10:12
Оновлено: 14:29
Де покататися на лижах та санках взимку 2026 — курорти у світі із найм'якшим снігом
Туристки катаються на санках. Фото: freepik.com

Експерти розкрили, де можна знайти найм'якший сніг у світі цієї зими. Колишній метеоролог Королівського флоту та засновник British Weather Services Джим Н. Дейл тривалий час співпрацював із гірськолижною компанією, щоб проаналізувати найкращі умови для катання на лижах та визначити, де можна знайти найкращий сніг. 

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Де найкращий у світі сніг

Кожен, хто хоч раз катався на пухкому снігу, знає, як приємно без зусиль ковзати по ньому на санках чи лижах.

Науковці аналізували сніг за 6 ключовими показниками — температура поверхні, рівень снігопаду, відносна вологість, температура повітря, швидкість вітру та висота над рівнем моря. Вони оцінили всі варіанти за 100-бальною шкалою.

Очолило рейтинг австрійське місто Вестендорф, яке отримало 84,8 бала.

На другому місці — містечко Ортизеї у Італії (84 бали). Воно розташоване у гірськолижному районі Доломіти із зимовими курортами світового класу.

На третьому місці — гірськолижний курорт Грессонеї в Італія (80,2). Його часто називають одним із найкраще збережених секретів Європи. Тут лижники можуть насолодитися катанням на великій висоті та красивими, незайманими схилами поза трасами. Четверте і п'яте місця посіли селища Лех в Австрії і Сольдеу в Андоррі. 

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

подорож сніг вчені курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації