Де покататися на лижах та санках взимку 2026 — курорти у світі із найм'якшим снігом

Туристки катаються на санках. Фото: freepik.com

Експерти розкрили, де можна знайти найм'якший сніг у світі цієї зими. Колишній метеоролог Королівського флоту та засновник British Weather Services Джим Н. Дейл тривалий час співпрацював із гірськолижною компанією, щоб проаналізувати найкращі умови для катання на лижах та визначити, де можна знайти найкращий сніг.

Про це пише Daily Mail.

Де найкращий у світі сніг

Кожен, хто хоч раз катався на пухкому снігу, знає, як приємно без зусиль ковзати по ньому на санках чи лижах.

Науковці аналізували сніг за 6 ключовими показниками — температура поверхні, рівень снігопаду, відносна вологість, температура повітря, швидкість вітру та висота над рівнем моря. Вони оцінили всі варіанти за 100-бальною шкалою.

Очолило рейтинг австрійське місто Вестендорф, яке отримало 84,8 бала.

На другому місці — містечко Ортизеї у Італії (84 бали). Воно розташоване у гірськолижному районі Доломіти із зимовими курортами світового класу.

На третьому місці — гірськолижний курорт Грессонеї в Італія (80,2). Його часто називають одним із найкраще збережених секретів Європи. Тут лижники можуть насолодитися катанням на великій висоті та красивими, незайманими схилами поза трасами. Четверте і п'яте місця посіли селища Лех в Австрії і Сольдеу в Андоррі.

