Не Швейцария — где самый мягкий в мире снег

Не Швейцария — где самый мягкий в мире снег

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 10:12
обновлено: 14:29
Где покататься на лыжах и санках зимой 2026 — курорты в мире с самым мягким снегом
Туристки катаются на санках. Фото: freepik.com

Эксперты раскрыли, где можно найти самый мягкий снег в мире этой зимой. Бывший метеоролог Королевского флота и основатель British Weather Services Джим Н. Дейл долгое время сотрудничал с горнолыжной компанией, чтобы проанализировать лучшие условия для катания на лыжах и определить, где можно найти лучший снег.

Об этом пишет Daily Mail.

Где лучший в мире снег

Каждый, кто хоть раз катался на мягком снегу, знает, как приятно без усилий скользить по нему на санках или лыжах.

Ученые анализировали снег по 6 ключевым показателям — температура поверхности, уровень снегопада, относительная влажность, температура воздуха, скорость ветра и высота над уровнем моря. Они оценили все варианты по 100-балльной шкале.

Возглавил рейтинг австрийский город Вестендорф, который получил 84,8 балла.

На втором месте — городок Ортизеи в Италии (84 балла). Он расположен в горнолыжном районе Доломиты с зимними курортами мирового класса.

На третьем месте — горнолыжный курорт Грессонеи в Италии (80,2). Его часто называют одним из наиболее хорошо сохранившихся секретов Европы. Здесь лыжники могут насладиться катанием на большой высоте и красивыми, нетронутыми склонами вне трасс. Четвертое и пятое места заняли поселки Лех в Австрии и Сольдеу в Андорре.

путешествие снег ученые курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
