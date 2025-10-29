Стоит ли ехать в Карпаты — какая погода ожидается до конца недели

Туристка исследует осенние Карпаты. Фото: freepik.com

Перед поездкой в Карпаты и походом в горы необходимо не только собрать одежду и вещи, но и проверить погоду. Сильный ветер и осадки в горной местности могут угрожать вашей жизни и здоровью. Синоптики предупредили жителей Карпат и туристов об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

О погоде в Карпатах в период с 29 октября по 2 ноября сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ожидаются ли ливни в Карпатах на этой неделе

По данным синоптиков, 29-30 октября в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен І уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут осложнить деятельность энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме того, 29-30 октября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,2 м. Днем температура ожидается от 7-12°C до 20°C, а ночью столбики термометров опустятся до 6°C.

На высокогорье в ближайшие дни ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла ночью, и днем — от 5°C до 10°C.

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в среду, 29 октября, ночью ожидается небольшой дождь (в горах — с мокрым снегом). Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, а днем местами порывы 15-20 м/с.

До конца недели, 30 и 31 октября, 1 и 2 ноября ожидается сухая погода. Температура воздуха — ночью 1-6 °C в дальнейшем повышение 3-8°C тепла, днем от 7-12°C до 20°C. На высокогорье температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, а днем 5-10°C.

