Україна
Чи прийде нарешті тепло — погода в Карпатах до кінця тижня

Чи прийде нарешті тепло — погода в Карпатах до кінця тижня

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 15:27
Чи варто їхати в Карпати — яка погода очікується до кінця тижня
Туристка досліджує осінні Карпати. Фото: freepik.com

Перед поїздкою до Карпат та походом в гори необхідно не лише зібрати одяг і речі, а й перевірити погоду. Сильний вітер та опади в гірській місцевості можуть загрожувати вашому життю та здоров'ю. Синоптики попередили мешканців Карпат та туристів про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями. 

Про погоду в Карпатах у період із 29 жовтня по 2 листопада повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Чи очікуються зливи в Карпатах цього тижня

За даними синоптиків, 29-30 жовтня в Карпатах очікуються сильні пориви вітру 17-22 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити діяльність енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Окрім того, 29-30 жовтня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води на 0,2-1,2 м. Вдень температура очікується від 7-12°C до 20°C, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 6 °C.

На високогір'ї найближчими дням очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла вночі, та вдень — від 5°C до 10°C.

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, у середу, 29 жовтня, вночі очікується невеликий дощ (в горах — з мокрим снігом). Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, а вдень місцями пориви 15-20 м/с.

До кінця тижня, 30 та 31 жовтня, 1 та 2 листопада очікується суха погода. Температура повітря — вночі 1-6 °C надалі підвищення 3-8°C тепла, вдень від 7-12°C до 20°C. На високогір'ї температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, а вдень 5-10°C.

Раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми писали, за що можна отримати штраф в Карпатах. Лісова охорона стежить за порядком та карає українців, які шкодять природі.

погода подорож Карпати осінь туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
