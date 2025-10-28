Де спіймати форель в Карпатах — перелік річок, де водиться риба

Форель. Ілюстративне фото: Pinterest

Осіння рибалка — один із найдоступніших та найбільш привабливих видів відпочинку. Форель або пструг, як її називають жителі Карпат, — дуже вибаглива риба, яка водиться лише у чистих гірських річках та не любить теплу воду. В Україні можна виловити три види такої риби — озерну, струмкову та райдужну.

Де водиться форель в Україні

Форель називають "царською" рибою — вона належить до лососевих, як кета та горбуша. Зазначається, що натрапити на неї можна лише у гірській місцевості, адже ця риба любить чисту та прохолодну воду — її ніколи не знайти у водоймах, де температура води перевищує 20°С.

Вилов форелі це справжня задача із зірочкою, адже нереально піймати 2 риби в одному й тому самому місці — рибалкам доводиться підійматися вверх по річці чи потічку.

Як ми вже розповідали, форель не любить тепло, проте температура тіла людини буквально обпікає її ніжну шкіру. Досвідчені рибалки ловлять її у спеціальних рукавицях, чи охолоджують руки у воді перед тим, як зняти її з гачка.

Річки в Україні, де можна виловити форель:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Дністер;

Тересва та інші.

Також ми писали, де в Карпатах заборонено виловлювати рибу. За порушення заборон загрожує кругленький штраф.