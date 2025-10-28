Де спіймати форель в Карпатах — перелік річок, де водиться риба

Сезон осінньої риболовлі — куди поїхати в Карпати на форель
Осіння рибалка — один із найдоступніших та найбільш привабливих видів відпочинку. Форель або пструг, як її називають жителі Карпат, — дуже вибаглива риба, яка водиться лише у чистих гірських річках та не любить теплу воду. В Україні можна виловити три види такої риби — озерну, струмкову та райдужну.
Про це повідомляє Львівській природоохоронний патруль.
Де водиться форель в Україні
Форель називають "царською" рибою — вона належить до лососевих, як кета та горбуша. Зазначається, що натрапити на неї можна лише у гірській місцевості, адже ця риба любить чисту та прохолодну воду — її ніколи не знайти у водоймах, де температура води перевищує 20°С.
Вилов форелі це справжня задача із зірочкою, адже нереально піймати 2 риби в одному й тому самому місці — рибалкам доводиться підійматися вверх по річці чи потічку.
Як ми вже розповідали, форель не любить тепло, проте температура тіла людини буквально обпікає її ніжну шкіру. Досвідчені рибалки ловлять її у спеціальних рукавицях, чи охолоджують руки у воді перед тим, як зняти її з гачка.
Річки в Україні, де можна виловити форель:
- Теребля;
- Прут;
- Черемош;
- Тиса;
- Дністер;
- Тересва та інші.
Раніше ми розповідали, коли краще ловити окуня та коропа в осінню пору. Після настання холодів ця риба починає ховатися ближче до дна, і рибалкам буде важче її упіймати.
Також ми писали, де в Карпатах заборонено виловлювати рибу. За порушення заборон загрожує кругленький штраф.
Читайте Новини.LIVE!