Где поймать форель в Карпатах — перечень рек, где водится рыба

Сезон осенней рыбалки — куда поехать в Карпаты на форель
Осенняя рыбалка — один из самых доступных и наиболее привлекательных видов отдыха. Форель или пструг, как ее называют жители Карпат, — очень привередливая рыба, которая водится только в чистых горных реках и не любит теплую воду. В Украине можно выловить три вида такой рыбы — озерную, ручьевую и радужную.
Об этом сообщает Львовский природоохранный патруль.
Где водится форель в Украине
Форель называют "царской" рыбой — она относится к лососевым, как кета и горбуша. Отмечается, что встретить ее можно только в горной местности, ведь эта рыба любит чистую и прохладную воду — ее никогда не найти в водоемах, где температура воды превышает 20°С.
Вылов форели это настоящая задача со звездочкой, ведь нереально поймать 2 рыбы в одном и том же месте — рыбакам приходится подниматься по реке или ручью.
Как мы уже рассказывали, форель не любит тепло, однако температура тела человека буквально обжигает ее нежную кожу. Опытные рыбаки ловят ее в специальных перчатках, или охлаждают руки в воде перед тем, как снять ее с крючка.
Реки, в которых в Украине можно выловить форель:
- Теребля;
- Прут;
- Черемош;
- Тиса;
- Днестр;
- Тересва и другие.
