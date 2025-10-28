Где поймать форель в Карпатах — перечень рек, где водится рыба

Форель. Иллюстративное фото: Pinterest

Осенняя рыбалка — один из самых доступных и наиболее привлекательных видов отдыха. Форель или пструг, как ее называют жители Карпат, — очень привередливая рыба, которая водится только в чистых горных реках и не любит теплую воду. В Украине можно выловить три вида такой рыбы — озерную, ручьевую и радужную.

Об этом сообщает Львовский природоохранный патруль.

Реклама

Читайте также:

Где водится форель в Украине

Форель называют "царской" рыбой — она относится к лососевым, как кета и горбуша. Отмечается, что встретить ее можно только в горной местности, ведь эта рыба любит чистую и прохладную воду — ее никогда не найти в водоемах, где температура воды превышает 20°С.

Вылов форели это настоящая задача со звездочкой, ведь нереально поймать 2 рыбы в одном и том же месте — рыбакам приходится подниматься по реке или ручью.

Как мы уже рассказывали, форель не любит тепло, однако температура тела человека буквально обжигает ее нежную кожу. Опытные рыбаки ловят ее в специальных перчатках, или охлаждают руки в воде перед тем, как снять ее с крючка.

Реки, в которых в Украине можно выловить форель:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Днестр;

Тересва и другие.

Ранее мы рассказывали, когда лучше ловить окуня и карпа в осеннюю пору. После наступления холодов эта рыба начинает прятаться ближе ко дну, и рыбакам будет труднее ее поймать.

Также мы писали, где в Карпатах запрещено вылавливать рыбу. За нарушение запретов грозит кругленький штраф.