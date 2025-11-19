Изолированная КНДР — как выглядят супермаркеты (тайтл)

Один из супермаркетов в КНДР. Фото: скриншот

Северная Корея — самая изолированная страна мира. В КНДР очень важную роль играет государственная пропаганда, которая присутствует в каждой сфере жизни корейцев. В частности, в стране строгая цензура и ограниченный доступ к Сети. Один из туристов решился посетить один из корейских супермаркетов и показал, что там можно приобрести.

Соответствующий ролик обнародовал пользователь therealestclipper в TikTok.

Выбор в продуктовых магазинах КНДР

Иностранец показал один из супермаркетов именно для туристов. Он удивляет своим многообразием продуктов при том, что в стране мизерное количество импорта. На полках продаются снеки, вермишель быстрого приготовления, хлеб и молоко. Цены на эти продукты составляют около 1 доллара (примерно 42 гривны).

В магазине также широкий выбор алкоголя. Однако ценник на него в разы выше, чем в Америке. В частности, за виски Chivas Regal придется отдать 42 доллара (примерно 1800 гривен). В Украине его ориентировочная цена 1200 гривен за объем 0,7 л.

Однако такой супермаркет мог быть построен для того, чтобы создать "красивую картинку" в глазах туристов. Неизвестно, так ли много продуктов у обычных магазинных корейцев.

