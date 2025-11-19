Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Чем удивляют супермаркеты в КНДР (видео)

Чем удивляют супермаркеты в КНДР (видео)

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:12
обновлено: 13:17
Изолированная КНДР — как выглядят супермаркеты (тайтл)
Один из супермаркетов в КНДР. Фото: скриншот

Северная Корея — самая изолированная страна мира. В КНДР очень важную роль играет государственная пропаганда, которая присутствует в каждой сфере жизни корейцев. В частности, в стране строгая цензура и ограниченный доступ к Сети. Один из туристов решился посетить один из корейских супермаркетов и показал, что там можно приобрести.

Соответствующий ролик обнародовал пользователь therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Выбор в продуктовых магазинах КНДР

Иностранец показал один из супермаркетов именно для туристов. Он удивляет своим многообразием продуктов при том, что в стране мизерное количество импорта. На полках продаются снеки, вермишель быстрого приготовления, хлеб и молоко. Цены на эти продукты составляют около 1 доллара (примерно 42 гривны).

В магазине также широкий выбор алкоголя. Однако ценник на него в разы выше, чем в Америке. В частности, за виски Chivas Regal придется отдать 42 доллара (примерно 1800 гривен). В Украине его ориентировочная цена 1200 гривен за объем 0,7 л.

Однако такой супермаркет мог быть построен для того, чтобы создать "красивую картинку" в глазах туристов. Неизвестно, так ли много продуктов у обычных магазинных корейцев.

Ранее мы рассказывали, что жители Швеции в среднем живут 90 лет. Секрет их долголетия в образе жизни и отношении к себе, успехе и карьерном росте.

Также японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

продукты путешествие туризм супермаркет Северная Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации