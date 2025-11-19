Відео
Головна Мандри Чим дивують супермаркети в КНДР (відео)

Чим дивують супермаркети в КНДР (відео)

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 10:12
Оновлено: 13:17
Ізольована КНДР — який вигляд мають супермаркети (тайтл)
Один із супермаркетів в КНДР. Фото: скриншот

Північна Корея — найізольованіша країна світу. В КНДР дуже важливу роль відіграє державна пропаганда, яка присутня у кожній сфері життя корейців. Зокрема, в країні сувора цензура та обмежений доступ до Мережі. Один із туристів наважився відвідати один із корейських супермаркетів та показав, що там можна придбати.

Відповідний ролик оприлюднив користувач therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Вибір в продуктових магазинах КНДР

Іноземець показав один із супермаркетів саме для туристів. Він дивує своїм різноманіттям продуктів при тому, що в країні мізерна кількість імпорту. На полицях продаються снеки, вермішель швидкого приготування, хліб та молоко. Ціни на ці продукти складають близько 1 долара (приблизно 42 гривні).

В магазині також широкий вибір алкоголю. Проте цінник на нього в рази вищий, ніж в Америці. Зокрема, за віскі Chivas Regal доведеться віддати 42 долари (приблизно 1800 гривень). В Україні його орієнтовна ціна 1200 гривень за об'єм 0,7 л.

Проте такий супермаркет міг бути побудований для того, щоб створити "красиву картинку" в очах туристів. Невідомо, чи так само багато продуктів у звичайних магазних корейців.

Раніше ми розповідали, що жителі Швеції в середньому живуть 90 років. Секрет їх довголіття в способі життя та ставленні до себе, успіху та кар'єрного зростання.

Також японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

