Ізольована КНДР — який вигляд мають супермаркети (тайтл)

Чим дивують супермаркети в КНДР (відео)
Північна Корея — найізольованіша країна світу. В КНДР дуже важливу роль відіграє державна пропаганда, яка присутня у кожній сфері життя корейців. Зокрема, в країні сувора цензура та обмежений доступ до Мережі. Один із туристів наважився відвідати один із корейських супермаркетів та показав, що там можна придбати.
Відповідний ролик оприлюднив користувач therealestclipper в TikTok.
Вибір в продуктових магазинах КНДР
Іноземець показав один із супермаркетів саме для туристів. Він дивує своїм різноманіттям продуктів при тому, що в країні мізерна кількість імпорту. На полицях продаються снеки, вермішель швидкого приготування, хліб та молоко. Ціни на ці продукти складають близько 1 долара (приблизно 42 гривні).
В магазині також широкий вибір алкоголю. Проте цінник на нього в рази вищий, ніж в Америці. Зокрема, за віскі Chivas Regal доведеться віддати 42 долари (приблизно 1800 гривень). В Україні його орієнтовна ціна 1200 гривень за об'єм 0,7 л.
Проте такий супермаркет міг бути побудований для того, щоб створити "красиву картинку" в очах туристів. Невідомо, чи так само багато продуктів у звичайних магазних корейців.
