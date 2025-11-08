Секрети довгожителів у Швеції — як дожити до 100 років

Пенсіонери насолоджуються життям. Фото: freepik.com

Суспільство століттями шукає чарівні секрети, пігулки та мікстури довголіття. Люди завжди прагнуть подолати хвороби й зупинити, і сьогодні ця тема не менш актуальна — наука робить великі кроки вперед, відкриваючи нові можливості для продовження життя. Жителі Швеції в середньому живуть 90 років, секрет їх довголіття в способі життя та ставленні до себе, успіху та кар'єрного зростання.

Секрети вічної молодості шведів

Шведи не завантажують себе інтенсивними тренуванням у тренажерному залі. Вони обожнюють проводити час на свіжому повітрі та довгі прогулянки. Влітку шведи ходять у походи, а взимку катаються на лижах.

Мешканці Швеції не живуть на роботі та не роблять її центром свого всесвіту. В них довга відпустка та весь вільний час вони приділяють своїм рідним. Роботодавці не заохочують перепрацювання, а також ставлять у пріоритет ментальне та фізичне здоров'я працівника.

Шведи також бережно ставляться до свого здоров'я. Вони не чекають, поки в них щось заболить, а регулярно проходять медичні огляди. В країні також встановлені обмеження щодо продажу алкоголю, і мешканці споживають його у помірних кількостях.

Шведи також дотримуються філософії "лагом", яка вчить радіти дрібницям та не фокусуватися на матеріальних речах — вони не ганяються за успіхом та не страждають від морального та емоційного виснаження.

