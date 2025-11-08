Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Не японцы — какая нация доживает до 90 лет

Не японцы — какая нация доживает до 90 лет

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:29
Секреты долгожителей в Швеции — как дожить до 100 лет
Пенсионеры наслаждаются жизнью. Фото: freepik.com

Общество веками ищет волшебные секреты, таблетки и микстуры долголетия. Люди всегда стремятся преодолеть болезни и остановить старение. Сегодня эта тема не менее актуальна — наука делает большие шаги вперед, открывая новые возможности для продления жизни. Жители Швеции в среднем живут 90 лет, секрет их долголетия в образе жизни и отношении к себе, успеху и карьерному росту.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Секреты вечной молодости шведов

Шведы не загружают себя интенсивными тренировками в тренажерном зале. Они обожают проводить время на свежем воздухе и долгие прогулки. Летом шведы ходят в походы, а зимой катаются на лыжах.

Жители Швеции не живут на работе и не делают ее центром своей вселенной. У них длинный отпуск и все свободное время они уделяют своим родным. Работодатели не поощряют переработку, а также ставят в приоритет ментальное и физическое здоровье работника.

Шведы также бережно относятся к своему здоровью. Они не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медицинские осмотры. В стране также установлены ограничения по продаже алкоголя, и жители потребляют его в умеренных количествах.

Шведы также придерживаются философии "лагом", которая учит радоваться мелочам и не фокусироваться на материальных вещах - они не гоняются за успехом и не страдают от морального и эмоционального истощения.

Ранее мы рассказывали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Также мы писали о лучших горнолыжных курортах в Европе. Для большей выгоды нужно бронировать билеты как можно раньше.

путешествие Швеция долгожители молодость туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации