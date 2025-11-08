Секреты долгожителей в Швеции — как дожить до 100 лет

Пенсионеры наслаждаются жизнью. Фото: freepik.com

Общество веками ищет волшебные секреты, таблетки и микстуры долголетия. Люди всегда стремятся преодолеть болезни и остановить старение. Сегодня эта тема не менее актуальна — наука делает большие шаги вперед, открывая новые возможности для продления жизни. Жители Швеции в среднем живут 90 лет, секрет их долголетия в образе жизни и отношении к себе, успеху и карьерному росту.

Секреты вечной молодости шведов

Шведы не загружают себя интенсивными тренировками в тренажерном зале. Они обожают проводить время на свежем воздухе и долгие прогулки. Летом шведы ходят в походы, а зимой катаются на лыжах.

Жители Швеции не живут на работе и не делают ее центром своей вселенной. У них длинный отпуск и все свободное время они уделяют своим родным. Работодатели не поощряют переработку, а также ставят в приоритет ментальное и физическое здоровье работника.

Шведы также бережно относятся к своему здоровью. Они не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медицинские осмотры. В стране также установлены ограничения по продаже алкоголя, и жители потребляют его в умеренных количествах.

Шведы также придерживаются философии "лагом", которая учит радоваться мелочам и не фокусироваться на материальных вещах - они не гоняются за успехом и не страдают от морального и эмоционального истощения.

