Меблі та килими з 90-х — який вигляд має готельний номер в КНДР

Меблі та килими з 90-х — який вигляд має готельний номер в КНДР

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:22
Оновлено: 10:26
Який вигляд має номер в є 5-зірковому готелі КНДР (відео)
Готельний номер в КНДР. Фото: скриншот

КНДР — найізольованіша країна світу. Все що нам здається звичним — фото, мандрівки та ведення соцмереж, у Північній Кореї суворо контролюється владою. Одному з туристів вдалося таємно зняти умови в одному з готелів цієї країни.

Відповідне відео опублікував користувач therealestclipper в TikTok.

Читайте також:

Готелі в Північній Кореї

На опублікованих кадрах мандрівник показав, що при заселенні в апартаменти міряють температуру, і лише якщо вона в межах норми — заселяють у номер. Кімнати в готелі мають вигляд, м'яко кажучи, не сучасно — на приліжковому столику поставили стаціонарний телефон, який в Україні використовували у 2000-х роках. Підлога застелена старомодним килимом з візерунками.

При тому, що готель п'ятизірковий, в номерах на гостей очікують меблі, яким шонайменше років 40-50. Цікаво, що приліжковий столик є не лише меблями, а ще й виконує функцію радіо. В номері був кондиціонер, який погано працював, а також плазма з поганої якості телебаченням.

Раніше ми розповідали, що жителі Швеції в середньому живуть 90 років. Секрет їх довголіття в способі життя та ставленні до себе, успіху та кар'єрного зростання.

Також японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
