Який вигляд має номер в є 5-зірковому готелі КНДР (відео)

Меблі та килими з 90-х — який вигляд має готельний номер в КНДР
КНДР — найізольованіша країна світу. Все що нам здається звичним — фото, мандрівки та ведення соцмереж, у Північній Кореї суворо контролюється владою. Одному з туристів вдалося таємно зняти умови в одному з готелів цієї країни.
Відповідне відео опублікував користувач therealestclipper в TikTok.
Готелі в Північній Кореї
На опублікованих кадрах мандрівник показав, що при заселенні в апартаменти міряють температуру, і лише якщо вона в межах норми — заселяють у номер. Кімнати в готелі мають вигляд, м'яко кажучи, не сучасно — на приліжковому столику поставили стаціонарний телефон, який в Україні використовували у 2000-х роках. Підлога застелена старомодним килимом з візерунками.
При тому, що готель п'ятизірковий, в номерах на гостей очікують меблі, яким шонайменше років 40-50. Цікаво, що приліжковий столик є не лише меблями, а ще й виконує функцію радіо. В номері був кондиціонер, який погано працював, а також плазма з поганої якості телебаченням.
