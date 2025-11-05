Чим турки відрізняються від українців — іноземець розповів про відмінності

Краєвиди турецької Анталії. Фото: tripadvisor.com

У кожного народу свій характер, звичаї та ментальність. Українці та турки, здавалося б, дуже різні за ритмом життя та темпераментом, проте саме такі відмінності і є цікавими. Громадянин Туреччини, який живе в Україні вже понад 15 років, зізнався, що його найбільше захоплює в наших громадянах та чим ми відрізняємось від його земляків.

Відповідним роликом в Instagram поділилась користувачка anna_evtimova.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальні українці

Турок розповів, що йому дуже подобається в українцях пунктуальність — саме на наших громадян можна покластися у будь-якій ситуації. Іноземець підкреслив, що навіть якщо українці запізнюються — вони заздалегідь про це обов'язково попередять. На думку чоловіка, українці також набагато менше за турків палять, при цьому часто у громадських місцях.

Мешканець Туреччини поділився, що в його країні майже завжди цінник для туристів вищий. В Україні ж всюди однакові ціни — і для місцевих мешканців, і для мандрівників з інших країн.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.