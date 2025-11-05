Чем турки отличаются от украинцев — иностранец рассказал об отличиях

Пейзажи турецкой Анталии. Фото: tripadvisor.com

У каждого народа свой характер, обычаи и ментальность. Украинцы и турки, казалось бы, очень разные по ритму жизни и темпераменту, однако именно такие различия и являются интересными. Гражданин Турции, который живет в Украине уже более 15 лет, признался, что его больше всего восхищает в наших гражданах и чем мы отличаемся от его земляков.

Чем уникальны украинцы

Турок рассказал, что ему очень нравится в украинцах пунктуальность — именно на наших граждан можно положиться в любой ситуации. Иностранец подчеркнул, что даже если украинцы опаздывают, они заранее об этом обязательно предупредят. По мнению мужчины, украинцы также гораздо меньше турок курят, при этом часто в общественных местах.

Житель Турции поделился, что в его стране почти всегда ценник для туристов выше. В Украине же везде одинаковые цены — и для местных жителей, и для путешественников из других стран.

