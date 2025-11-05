Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Житель Турции признался, что его восхищает в украинцах

Житель Турции признался, что его восхищает в украинцах

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:55
обновлено: 07:15
Чем турки отличаются от украинцев — иностранец рассказал об отличиях
Пейзажи турецкой Анталии. Фото: tripadvisor.com

У каждого народа свой характер, обычаи и ментальность. Украинцы и турки, казалось бы, очень разные по ритму жизни и темпераменту, однако именно такие различия и являются интересными. Гражданин Турции, который живет в Украине уже более 15 лет, признался, что его больше всего восхищает в наших гражданах и чем мы отличаемся от его земляков.

Соответствующим роликом в Instagram поделилась пользователь anna_evtimova.

Реклама
Читайте также:

Чем уникальны украинцы

Турок рассказал, что ему очень нравится в украинцах пунктуальность — именно на наших граждан можно положиться в любой ситуации. Иностранец подчеркнул, что даже если украинцы опаздывают, они заранее об этом обязательно предупредят. По мнению мужчины, украинцы также гораздо меньше турок курят, при этом часто в общественных местах.

Житель Турции поделился, что в его стране почти всегда ценник для туристов выше. В Украине же везде одинаковые цены — и для местных жителей, и для путешественников из других стран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

Турция путешествие иностранцы туризм соцсети
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации