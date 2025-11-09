Видео
Україна
Видео

Мебель и ковры из 90-х — как выглядит гостиничный номер в КНДР

Мебель и ковры из 90-х — как выглядит гостиничный номер в КНДР

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:22
обновлено: 10:26
Как выглядит номер в 5-звездочном отеле КНДР (видео)
Гостиничный номер в КНДР. Фото: скриншот

КНДР — самая изолированная страна мира. Все что нам кажется привычным — фото, путешествия и ведение соцсетей, в Северной Корее строго контролируется властями. Одному из туристов удалось тайно снять условия в одном из отелей этой страны.

Соответствующее видео опубликовал пользователь therealestclipper в TikTok.

Читайте также:

Отели в Северной Корее

На опубликованных кадрах путешественник показал, что при заселении в апартаменты меряют температуру, и лишь если она в пределах нормы — заселяют в номер. Комнаты в отеле выглядят, мягко говоря, не современно — на прикроватном столике поставили стационарный телефон, который в Украине использовали в 2000-х годах. Пол застелен старомодным ковром с узорами.

При том, что отель пятизвездочный, в номерах гостей ожидает мебель, которой как минимум лет 40-50. Интересно, что прикроватный столик является не только мебелью, но и выполняет функцию радио. В номере также был кондиционер, который плохо работал, а также плазма с плохим качеством телевидения.

Ранее мы рассказывали, что жители Швеции в среднем живут 90 лет. Секрет их долголетия в образе жизни и отношении к себе, успехе и карьерном росте.

Также японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

путешествие КНДР соцсети туризм отели
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
