Как выглядит номер в 5-звездочном отеле КНДР (видео)

Гостиничный номер в КНДР. Фото: скриншот

КНДР — самая изолированная страна мира. Все что нам кажется привычным — фото, путешествия и ведение соцсетей, в Северной Корее строго контролируется властями. Одному из туристов удалось тайно снять условия в одном из отелей этой страны.

Соответствующее видео опубликовал пользователь therealestclipper в TikTok.

Отели в Северной Корее

На опубликованных кадрах путешественник показал, что при заселении в апартаменты меряют температуру, и лишь если она в пределах нормы — заселяют в номер. Комнаты в отеле выглядят, мягко говоря, не современно — на прикроватном столике поставили стационарный телефон, который в Украине использовали в 2000-х годах. Пол застелен старомодным ковром с узорами.

При том, что отель пятизвездочный, в номерах гостей ожидает мебель, которой как минимум лет 40-50. Интересно, что прикроватный столик является не только мебелью, но и выполняет функцию радио. В номере также был кондиционер, который плохо работал, а также плазма с плохим качеством телевидения.

