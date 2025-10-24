Смена места во время полета в самолете — пилот объяснил опасность

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Хотя в начале авиарейса часто возникает соблазн отстегнуться и занять более удобное место в салоне самолета — не стоит спешить. Бывший капитан компании Virgin Atlantic Пит Хатчисон объяснил, почему нельзя передвигаться по салону во время взлета и посадки и как это может привести к аварийной ситуации.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему не стоит пересаживаться в самолете

Пилот с 40-летним опытом объяснил, что фюзеляж самолета похож на качели и его необходимо загружать таким образом, чтобы нос конструкции не наклонялся ни вверх, ни вниз.

"Перемещение пассажиров в незапланированные зоны может существенно повлиять на равновесие самолета", — подчеркнул он.

Авиакомпании вычисляют общий вес самолета, пассажиров, багажа, и организуют пространство в салоне так, чтобы центр тяжести находился в безопасных пределах. Для этого они используют заранее рассчитанный средний вес пассажиров и ручной клади, а затем перед взлетом корректируют размещение пассажиров и багажа, чтобы сохранить стабильность. Если необходимы коррективы — экипаж пересаживает пассажиров или перераспределяет груз.

Даже если пилот сотни раз летал на определенном рейсе, неравномерное распределение веса может привести к аварии самолета.

"Ваше место в салоне является одной из переменных в расчете показателей для удержания самолета. Во время полета вы можете передвигаться, в том числе пересаживаться на другое место с разрешения, но во время взлета и посадки вы должны находиться на своем месте", — добавил пилот.

