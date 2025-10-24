Видео
Путешествия

Армия
Главная Путешествия Почему нельзя меняться местами в самолете — ответ вас удивит

Почему нельзя меняться местами в самолете — ответ вас удивит

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 05:12
обновлено: 16:22
Смена места во время полета в самолете — пилот объяснил опасность
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Хотя в начале авиарейса часто возникает соблазн отстегнуться и занять более удобное место в салоне самолета — не стоит спешить. Бывший капитан компании Virgin Atlantic Пит Хатчисон объяснил, почему нельзя передвигаться по салону во время взлета и посадки и как это может привести к аварийной ситуации.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Почему не стоит пересаживаться в самолете

Пилот с 40-летним опытом объяснил, что фюзеляж самолета похож на качели и его необходимо загружать таким образом, чтобы нос конструкции не наклонялся ни вверх, ни вниз.

"Перемещение пассажиров в незапланированные зоны может существенно повлиять на равновесие самолета", — подчеркнул он.

Авиакомпании вычисляют общий вес самолета, пассажиров, багажа, и организуют пространство в салоне так, чтобы центр тяжести находился в безопасных пределах. Для этого они используют заранее рассчитанный средний вес пассажиров и ручной клади, а затем перед взлетом корректируют размещение пассажиров и багажа, чтобы сохранить стабильность. Если необходимы коррективы — экипаж пересаживает пассажиров или перераспределяет груз.

Даже если пилот сотни раз летал на определенном рейсе, неравномерное распределение веса может привести к аварии самолета.

"Ваше место в салоне является одной из переменных в расчете показателей для удержания самолета. Во время полета вы можете передвигаться, в том числе пересаживаться на другое место с разрешения, но во время взлета и посадки вы должны находиться на своем месте", — добавил пилот.

Ранее бывшая работница отеля предупредила гостей об определенных вещах в номерах, о которых часто забывают во время уборки. Они просто "кишат" бактериями и пылью.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

авиарейсы путешествие самолеты опасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
