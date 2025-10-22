Правда об отелях — бывшая уборщица назвала вещь, которую почти никогда не стирают

Туристка наслаждается кофе в отеле. Фото: freepik.com

Вы регистрируетесь в отеле, оставляете свои вещи в номере, падаете на кровать, которая выглядит чистой и свежей. Однако за идеально набитыми подушками и белоснежным постельным бельем может скрываться отвратительная тайна. Бывшая работница отеля предупредила гостей об определенных предметах в номерах, о которых часто забывают во время уборки.

Самая грязная вещь в отеле

Гости ожидают тщательной уборки перед заселением в номер, но персоналу отеля выделяют на нее очень мало времени. Бывшая работница назвала вещь, которую чаще всего пропускают во время рутинной уборки, и которая есть почти на каждой кровати.

Покрывала на кроватях очень редко стирают в гостиничных номерах. Хотя некоторые гости снимают их перед сном, многие сидят на них в белье, а также раскладывают на этих одеялах свою одежду, ведь думают, что они так же стираются, как и другая постель.

Дело в том, что не существует конкретных законодательных требований, которые бы обязывали стирать одеяла после выезда каждого гостя. Нормы здравоохранения и гостеприимства в первую очередь касаются постельного белья (простыней, наволочек и полотенец), которое имеет прямой и длительный контакт с кожей и которое необходимо дезинфицировать и менять.

