Почти никогда не стирают — какую вещь стоит избегать в отеле

Дата публикации 22 октября 2025 07:55
обновлено: 15:47
Правда об отелях — бывшая уборщица назвала вещь, которую почти никогда не стирают
Туристка наслаждается кофе в отеле. Фото: freepik.com

Вы регистрируетесь в отеле, оставляете свои вещи в номере, падаете на кровать, которая выглядит чистой и свежей. Однако за идеально набитыми подушками и белоснежным постельным бельем может скрываться отвратительная тайна. Бывшая работница отеля предупредила гостей об определенных предметах в номерах, о которых часто забывают во время уборки.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Самая грязная вещь в отеле

Гости ожидают тщательной уборки перед заселением в номер, но персоналу отеля выделяют на нее очень мало времени. Бывшая работница назвала вещь, которую чаще всего пропускают во время рутинной уборки, и которая есть почти на каждой кровати.

Покрывала на кроватях очень редко стирают в гостиничных номерах. Хотя некоторые гости снимают их перед сном, многие сидят на них в белье, а также раскладывают на этих одеялах свою одежду, ведь думают, что они так же стираются, как и другая постель.

Дело в том, что не существует конкретных законодательных требований, которые бы обязывали стирать одеяла после выезда каждого гостя. Нормы здравоохранения и гостеприимства в первую очередь касаются постельного белья (простыней, наволочек и полотенец), которое имеет прямой и длительный контакт с кожей и которое необходимо дезинфицировать и менять.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

