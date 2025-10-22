Правда про готелі — колишня прибиральниця назвала річ, яку майже ніколи перуть

Туристка насолоджується кавою в готелі. Фото: freepik.com

Ви реєструєтесь у готелі, залишаєте свої речі в номері, падаєте на ліжко, яке здається чистим і свіжим. Проте за ідеально набитими подушками й білосніжною постільною білизною може ховатися огидна таємниця. Колишня працівниця готелю попередила гостей про певні предмети в номерах, про які часто забувають під час прибирання.

Найбрудніша річ в готелі

Гості очікують ретельного прибирання перед заселенням у номер, але персоналу готелю виділяють на нього дуже мало часу. Колишня працівниця назвала річ, яку найчастіше пропускають під час рутинного прибирання, і яка є майже на кожному ліжку.

Покривала на ліжках дуже рідко перуть у готельних номерах. Хоча деякі гості знімають їх перед сном, багато хто сидить на них у білизні, а також розкладає на цих ковдрах свій одяг, адже думають, що вони так само перуться, як і інша постіль.

Річ у тім, що не існує конкретних законодавчих вимог, які б зобов'язували прати ковдри після виїзду кожного гостя. Норми охорони здоров'я та гостинності в першу чергу стосуються постільної білизни (простирадл, наволочок і рушників), яка має прямий і тривалий контакт зі шкірою і яку необхідно дезінфікувати та міняти.

