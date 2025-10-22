Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Майже ніколи не перуть — яку річ варто уникати в готелі

Майже ніколи не перуть — яку річ варто уникати в готелі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 15:47
Правда про готелі — колишня прибиральниця назвала річ, яку майже ніколи перуть
Туристка насолоджується кавою в готелі. Фото: freepik.com

Ви реєструєтесь у готелі, залишаєте свої речі в номері, падаєте на ліжко, яке здається чистим і свіжим. Проте за ідеально набитими подушками й білосніжною постільною білизною може ховатися огидна таємниця. Колишня працівниця готелю попередила гостей про певні предмети в номерах, про які часто забувають під час прибирання.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Найбрудніша річ в готелі

Гості очікують ретельного прибирання перед заселенням у номер, але персоналу готелю виділяють на нього дуже мало часу. Колишня працівниця назвала річ, яку найчастіше пропускають під час рутинного прибирання, і яка є майже на кожному ліжку.

Покривала на ліжках дуже рідко перуть у готельних номерах. Хоча деякі гості знімають їх перед сном, багато хто сидить на них у білизні, а також розкладає на цих ковдрах свій одяг, адже думають, що вони так само перуться, як і інша постіль.

Річ у тім, що не існує конкретних законодавчих вимог, які б зобов'язували прати ковдри після виїзду кожного гостя. Норми охорони здоров'я та гостинності в першу чергу стосуються постільної білизни (простирадл, наволочок і рушників), яка має прямий і тривалий контакт зі шкірою і яку необхідно дезінфікувати та міняти.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

подорож прибирання туризм постіль готелі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації