Зміна місця під час польоту в літаку — пілот пояснив небезпеку

Хоча на початку авіарейсу часто виникає спокуса відстібнутися і зайняти більш зручне місце в салоні літака — не варто поспішати. Колишній капітан компанії Virgin Atlantic Піт Гатчісон пояснив, чому не можна пересуватися салоном під час зльоту та посадки і як це може призвести до аварійної ситуації.

Чому не варто пересідати в літаку

Пілот із 40-річним досвідом пояснив, що фюзеляж літака подібний до гойдалки і його необхідно завантажувати таким чином, щоб ніс конструкції не нахилявся ні вгору, ні вниз.

"Переміщення пасажирів в незаплановані зони може суттєво вплинути на рівновагу літака", — підкреслив він.

Авіакомпанії обчислюють загальну вагу літака, пасажирів, багажу, та організовують простір в салоні так, щоб центр ваги знаходився в безпечних межах. Для цього вони використовують заздалегідь розраховану середню вагу пасажирів і ручної поклажі, а потім перед зльотом коригують розміщення пасажирів та багажу, щоб зберегти стабільність. Якщо необхідні корективи — екіпаж пересаджує пасажирів або перерозподіляє вантаж.

Навіть якщо пілот сотні разів літав на певному рейсі, нерівномірний розподіл ваги може призвести до аварії літака.

"Ваше місце в салоні є однією із змінних у розрахунку показників для утримання літака. Під час польоту ви можете пересуватися, в тому числі пересідати на інше місце з дозволу, але під час зльоту та посадки ви повинні знаходитися на своєму у місці"", — додав пілот.

