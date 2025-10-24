Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Чому не можна мінятися місцями в літаку — відповідь вас здивує

Чому не можна мінятися місцями в літаку — відповідь вас здивує

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 16:22
Зміна місця під час польоту в літаку — пілот пояснив небезпеку
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Хоча на початку авіарейсу часто виникає спокуса відстібнутися і зайняти більш зручне місце в салоні літака — не варто поспішати. Колишній капітан компанії Virgin Atlantic Піт Гатчісон пояснив, чому не можна пересуватися салоном під час зльоту та посадки і як це може призвести до аварійної ситуації.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Чому не варто пересідати в літаку

Пілот із 40-річним досвідом пояснив, що фюзеляж літака подібний до гойдалки і його необхідно завантажувати таким чином, щоб ніс конструкції не нахилявся ні вгору, ні вниз.

"Переміщення пасажирів в незаплановані зони може суттєво вплинути на рівновагу літака", — підкреслив він.

Авіакомпанії обчислюють загальну вагу літака, пасажирів, багажу, та організовують простір в салоні так, щоб центр ваги знаходився в безпечних межах. Для цього вони використовують заздалегідь розраховану середню вагу пасажирів і ручної поклажі, а потім перед зльотом коригують розміщення пасажирів та багажу, щоб зберегти стабільність. Якщо необхідні корективи — екіпаж пересаджує пасажирів або перерозподіляє вантаж.

Навіть якщо пілот сотні разів літав на певному рейсі, нерівномірний розподіл ваги може призвести до аварії літака. 

"Ваше місце в салоні є однією із змінних у розрахунку показників для утримання літака. Під час польоту ви можете пересуватися, в тому числі пересідати на інше місце з дозволу, але під час зльоту та посадки ви повинні знаходитися на своєму у місці"", — додав пілот.

Раніше колишня працівниця готелю попередила гостей про певні речі в номерах, про які часто забувають під час прибирання. Вони просто "кишать" бактеріями та пилом.

Також ми писали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

авіарейси подорож літаки небезпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації