Почему у пассажиров могут забрать в аэропорту телефон

Дата публикации 17 ноября 2025 10:12
обновлено: 10:01
Разряженный телефон или планшет — почему могут отказать в посадке в самолет
Девушка с телефоном в самолете. Фото: Freepik

Путешественникам напомнили правила пользования мобильными телефонами в аэропортах, которые часто игнорируются. Если их не соблюдать — ваш телефон может быть конфискован, а вам может быть отказано в посадке. Такое требование, введенное большинством авиакомпаний, связано с безопасностью пассажиров, пилотов и стюардесс.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему нельзя разряжать телефон перед полетом

Перед полетом убедитесь, что на вашем устройстве достаточно заряда, чтобы его можно было включить.

Авиакомпании позволяют перевозить в ручной клади популярные гаджеты — мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Однако важно перед прохождением контроля безопасности в аэропорту их зарядить.

Дело в том, что сотрудники службы безопасности в аэропортах имеют право попросить вас включить гаджеты, и конфисковать их, если вы не можете этого сделать. Неработающее устройство может стать угрозой безопасности пассажиров и членов экипажа самолета.

Такие требования ставят к пассажирам большинство авиакомпаний, в частности, лоукостеры Ryanair, EasyJet и British Airways

"Как правило, вы можете брать с собой электронные устройства в ручной клади или зарегистрированном багаже, но вам необходимо соблюдать определенные инструкции по безопасности. Сотрудники службы безопасности аэропорта могут попросить вас включить электронные устройства, такие как телефоны, планшеты, электронные книги и ноутбуки, чтобы продемонстрировать их работоспособность", — говорится на сайте Ryanair.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или оформить подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.

путешествие безопасность туризм Ryanair мобильный телефон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
