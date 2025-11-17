Відео
Чому в пасажирів можуть забрати в аеропорті телефон

Чому в пасажирів можуть забрати в аеропорті телефон

Дата публікації: 17 листопада 2025 10:12
Оновлено: 10:01
Розряджений телефон чи планшет — чому можуть відмовити у посадці в літак
Дівчина з телефоном у літаку. Фото: Freepik

Мандрівникам нагадали правила користування мобільними телефонами в аеропортах, які часто ігноруються. Якщо їх не дотримуватися — ваш телефон може бути конфісковано, а вам може бути відмовлено у посадці. Така вимога, запроваджена більшістю авіакомпаній, пов'язана із безпекою пасажирів, пілотів та стюардес.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Чому не можна розряджати телефон перед польотом

Перед польотом переконайтеся, що на вашому пристрої достатньо заряду, щоб його можна було увімкнути.

Авіакомпанії дозволяють перевозити в ручній поклажі популярні гаджети — мобільні телефони, ноутбуки та планшети. Проте важливо перед проходженням контролю безпеки в аеропорту їх зарядити.

Річ у тім, що співробітники служби безпеки в аеропортах мають право попросити вас увімкнути гаджети та конфіскувати їх, якщо ви не можете цього зробити. Непрацюючий пристрій може стати загрозою безпеці пасажирів та членів екіпажу літака.

Такі вимоги ставлять до пасажирів більшість авіакомпаній, зокрема, лоукостери Ryanair, EasyJet та British Airways 

"Як правило, ви можете брати з собою електронні пристрої в ручній поклажі або зареєстрованому багажі, але вам необхідно дотримуватися певних інструкцій з безпеки. Співробітники служби безпеки аеропорту можуть попросити вас увімкнути електронні пристрої, такі як телефони, планшети, електронні книги та ноутбуки, щоб продемонструвати їхню працездатність", — йдеться на сайті Ryanair.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас поміститися майже вдвічі більше одягу.

подорож безпека туризм Ryanair мобільний телефон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
