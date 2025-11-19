Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Почему в поездах нет ремней безопасности — ответ вас удивит

Почему в поездах нет ремней безопасности — ответ вас удивит

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 20:25
обновлено: 17:27
Почему в поездах не предусмотрены ремни безопасности — объяснение специалиста
Мужчина пристегнут ремнем безопасности. Фото: freepik.com

Пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле, а автобусе и в самолете, однако есть один вид транспорта, в котором они не предусмотрены — это поезд. Эксперт по безопасности транспорта Томас Барт рассказал Reader's Digest, почему так происходит.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Почему в поездах безопаснее

Бывший исследователь факторов выживания Национального совета по безопасности на транспорте объяснил, что риски в поездах ниже.

"Контролируемая среда", в которой движуться поезда, с профессионалами, которые контролируют ситуацию является более безопасной, чем траектории, по которым движутся автомобили и самолеты.

"Среда настолько безопасна, что риск считается приемлемым без неудобств, связанных с ремнями безопасности", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, когда автомобиль сталкивается со стеной, он имеет очень высокую силу удара. В то же время влияние на поезд отличается из-за его большого веса и размеров.

"Он очень большой и тяжелый, с очень низкими силами столкновения при ударе об относительно легкие объекты", — добавил Томас.

В целом, аварии с участием поездов относительно редки по сравнению с автомобилями и другими транспортными средствами. По данным Совета по безопасности и стандартам железнодорожного транспорта (RSSB), поездки на поезде в 20 раз безопаснее, чем на авто.

По сравнению с авиаперевозками статистика интересна. По данным The Telegraph, на миллиард поездок поездом приходится около 20 смертей, а на миллиард авиаперевозок — 117. Однако на миллиард километров, пройденных поездом, приходится 0,6 смертей, по сравнению с 0,5 смертей при авиаперевозках.

Ранее мы рассказывали, что все больше популярных авиакомпаний принимают все более жесткие условия относительно предметов, которые можно брать с собой в борт самолета. Сейчас перечень расширился на беспроводные наушники с литиевыми батареями

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.

путешествие транспорт поезда безопасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации