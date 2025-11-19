Почему в поездах не предусмотрены ремни безопасности — объяснение специалиста

Мужчина пристегнут ремнем безопасности. Фото: freepik.com

Пассажиры должны пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле, а автобусе и в самолете, однако есть один вид транспорта, в котором они не предусмотрены — это поезд. Эксперт по безопасности транспорта Томас Барт рассказал Reader's Digest, почему так происходит.

Почему в поездах безопаснее

Бывший исследователь факторов выживания Национального совета по безопасности на транспорте объяснил, что риски в поездах ниже.

"Контролируемая среда", в которой движуться поезда, с профессионалами, которые контролируют ситуацию является более безопасной, чем траектории, по которым движутся автомобили и самолеты.

"Среда настолько безопасна, что риск считается приемлемым без неудобств, связанных с ремнями безопасности", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, когда автомобиль сталкивается со стеной, он имеет очень высокую силу удара. В то же время влияние на поезд отличается из-за его большого веса и размеров.

"Он очень большой и тяжелый, с очень низкими силами столкновения при ударе об относительно легкие объекты", — добавил Томас.

В целом, аварии с участием поездов относительно редки по сравнению с автомобилями и другими транспортными средствами. По данным Совета по безопасности и стандартам железнодорожного транспорта (RSSB), поездки на поезде в 20 раз безопаснее, чем на авто.

По сравнению с авиаперевозками статистика интересна. По данным The Telegraph, на миллиард поездок поездом приходится около 20 смертей, а на миллиард авиаперевозок — 117. Однако на миллиард километров, пройденных поездом, приходится 0,6 смертей, по сравнению с 0,5 смертей при авиаперевозках.

