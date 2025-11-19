Чому в потягах не передбачені ремені безпеки — пояснення фахівця

Чоловік пристебнутий ременем безпеки. Фото: freepik.com

Пасажири повинні пристібатися ременями безпеки в автомобілі, а автобусі і в літаку, проте є один вид транспорту, в якому вони не передбачені — це поїзд. Експерт з безпеки транспорту Томас Барт розповів Reader's Digest, чому так відбувається.

Про це пише Daily Mail.

Чому в потягах безпечніше

Колишній дослідник факторів виживання Національної ради з безпеки на транспорті пояснив, що ризики в поїздах нижчі.

"Контрольоване середовище", в якому рухаються поїзди, з професіоналами, які контролюють ситуацію, є безпечнішим, ніж траєкторії, по яких рухаються автомобілі та літаки.

"Середовище настільки безпечне, що ризик вважається прийнятним без незручностей, пов'язаних з ременями безпеки", — пояснив експерт.

За словами фахівця, коли автомобіль зіштовхується зі стіною, він має дуже високу силу удару. Водночас вплив на поїзд відрізняється через його велику вагу та розміри.

"Він дуже великий і важкий, з дуже низькими силами зіткнення при ударі об відносно легкі об'єкти", — додав Томас.

В цілому, аварії за участю поїздів відносно рідкісні в порівнянні з автомобілями та іншими транспортними засобами. За даними Ради з безпеки та стандартів залізничного транспорту (RSSB), поїздки поїздом у 20 разів безпечніші, ніж на авто.

У порівнянні з авіаперевезеннями статистика є цікавою. За даними The Telegraph, на мільярд поїздок поїздом припадає близько 20 смертей, а на мільярд авіаперевезень — 117. Однак на мільярд кілометрів, пройдених поїздом, припадає 0,6 смертей, у порівнянні з 0,5 смертей під час авіаперевезень.

