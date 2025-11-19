Відео
Чому в потягах немає ременів безпеки — відповідь вас здивує

Чому в потягах немає ременів безпеки — відповідь вас здивує

Дата публікації: 19 листопада 2025 20:25
Оновлено: 17:27
Чому в потягах не передбачені ремені безпеки — пояснення фахівця
Чоловік пристебнутий ременем безпеки. Фото: freepik.com

Пасажири повинні пристібатися ременями безпеки в автомобілі, а автобусі і в літаку, проте є один вид транспорту, в якому вони не передбачені — це поїзд. Експерт з безпеки транспорту Томас Барт розповів Reader's Digest, чому так відбувається. 

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Чому в потягах безпечніше

Колишній дослідник факторів виживання Національної ради з безпеки на транспорті пояснив, що ризики в поїздах нижчі.

"Контрольоване середовище", в якому рухаються поїзди, з професіоналами, які контролюють ситуацію, є безпечнішим, ніж траєкторії, по яких рухаються автомобілі та літаки.  

"Середовище настільки безпечне, що ризик вважається прийнятним без незручностей, пов'язаних з ременями безпеки", — пояснив експерт.

За словами фахівця, коли автомобіль зіштовхується зі стіною, він має дуже високу силу удару. Водночас вплив на поїзд відрізняється через його велику вагу та розміри.

"Він дуже великий і важкий, з дуже низькими силами зіткнення при ударі об відносно легкі об'єкти", — додав Томас. 

В цілому, аварії за участю поїздів відносно рідкісні в порівнянні з автомобілями та іншими транспортними засобами. За даними Ради з безпеки та стандартів залізничного транспорту (RSSB), поїздки поїздом у 20 разів безпечніші, ніж на авто.

У порівнянні з авіаперевезеннями статистика є цікавою. За даними The Telegraph, на мільярд поїздок поїздом припадає близько 20 смертей, а на мільярд авіаперевезень — 117. Однак на мільярд кілометрів, пройдених поїздом, припадає 0,6 смертей, у порівнянні з 0,5 смертей під час авіаперевезень.  

Раніше ми розповідали, що все більше популярних авіакомпаній вживають все жорсткіші умови щодо предметів, які можна брати з собою в борт літака. Нині перелік розширився на бездротові навушники із літієвими батареями

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

подорож транспорт поїзди безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
