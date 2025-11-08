Що не можна перевозити у ручній поклажі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Все більше популярних авіакомпаній вживають все жорсткіші умови щодо предметів, які можна брати з собою в борт літака. Правила деяких компаній забороняє брати із собою на борт павербанки, тепер же цей перелік розширився на бездротові навушники із літієвими батареями.

Нові заборони авіакомпаній

Тайванські авіакомпанії EVA Air, UNI Air і Tigerair більше не дозволяють пасажирам класти Bluetooth-навушники у ручну поклажу. Це пов'язано з тим, що вони містять літієву батарею і постійно заряджаються у чохлі. Відтепер пасажирам потрібно перевозити їх завжди у багажі.

"З міркувань безпеки польотів портативні електронні пристрої, такі як зарядні чохли для навушників та портативні електричні вентилятори з вбудованими літій-іонними батареями, можна перевозити на борту літака лише в ручній поклажі", — йдеться в повідомленні.

Комапнії переглянули політику після інциденту в Південній Кореї. У січні літак Air Busan був виведений з експлуатації після того, як зайнявся павербанк одного з пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Корейська авіакомпанія стала першою в світі, яка заборонила брати на борт літака будь-які акумулятори.

