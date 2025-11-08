Відео
Туристам заборонили брати в літак популярний предмет

Дата публікації: 8 листопада 2025 20:12
Що не можна перевозити у ручній поклажі
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Все більше популярних авіакомпаній вживають все жорсткіші умови щодо предметів, які можна брати з собою в борт літака. Правила деяких компаній забороняє брати із собою на борт павербанки, тепер же цей перелік розширився на бездротові навушники із літієвими батареями.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Нові заборони авіакомпаній

Тайванські авіакомпанії EVA Air, UNI Air і Tigerair більше не дозволяють пасажирам класти Bluetooth-навушники у ручну поклажу. Це пов'язано з тим, що вони містять літієву батарею і постійно заряджаються у чохлі. Відтепер пасажирам потрібно перевозити їх завжди у багажі.

"З міркувань безпеки польотів портативні електронні пристрої, такі як зарядні чохли для навушників та портативні електричні вентилятори з вбудованими літій-іонними батареями, можна перевозити на борту літака лише в ручній поклажі", — йдеться в повідомленні.

Комапнії переглянули політику після інциденту в Південній Кореї. У січні літак Air Busan був виведений з експлуатації після того, як зайнявся павербанк одного з пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Корейська авіакомпанія стала першою в світі, яка заборонила брати на борт літака будь-які акумулятори.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу. 

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

авіарейси подорож літаки туризм заборони
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
