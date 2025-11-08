Видео
Видео

Туристам запретили брать в самолет популярный предмет

Дата публикации 8 ноября 2025 20:12
обновлено: 12:54
Что нельзя перевозить в ручной клади
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Все больше популярных авиакомпаний принимают все более жесткие условия относительно предметов, которые можно брать с собой в борт самолета. Правила некоторых компаний запрещает брать с собой на борт павербанки, теперь же этот перечень расширился на беспроводные наушники с литиевыми батареями.

Об этом пишет The Sun.

Новые запреты авиакомпаний

Тайваньские авиакомпании EVA Air, UNI Air и Tigerair больше не позволяют пассажирам класть Bluetooth-наушники в ручную кладь. Это связано с тем, что они содержат литиевую батарею и постоянно заряжаются в чехле. Отныне пассажирам нужно перевозить их всегда в багаже.

"Из соображений безопасности полетов портативные электронные устройства, такие как зарядные чехлы для наушников и портативные электрические вентиляторы со встроенными литий-ионными батареями, можно перевозить на борту самолета только в ручной клади",  — говорится в сообщении.

Комапнии пересмотрели политику после инцидента в Южной Корее. В январе самолет Air Busan был выведен из эксплуатации после того, как загорелся павербанк одного из пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Корейская авиакомпания стала первой в мире, которая запретила брать на борт самолета любые аккумуляторы.

авиарейсы путешествие самолеты туризм запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
