Где клюет форель в Карпатах — локации для рыбаков

Поздняя осень в Карпатах — это время, когда живописные горы охватывает туман, водоемы становятся прозрачными, а вокруг рек и озер царит покой. Несмотря на холод и короткий день, в ноябре хорошо клюет "царская" рыба — форель. Она любит прохладную воду, а потому осенью существенно возрастают шансы вернуться домой с уловом.

Новини.LIVE расскажут о рыбных местах, где клюет эта деликатесная рыба.

Рыбные места с форелью в Карпатах

Встретить форель можно только в горной местности, ведь эта рыба любит чистую и прохладную воду — ее никогда не найти в водоемах, где температура воды превышает 20°С.

Вылов форели это настоящая задача со звездочкой, ведь нереально поймать 2 рыбы в одном и том же месте — рыбакам приходится подниматься вверх по реке или ручью.

Как мы уже рассказывали, форель не любит тепло, однако температура тела человека буквально обжигает ее нежную кожу. Опытные рыбаки ловят ее в специальных перчатках или охлаждают руки в воде перед тем, как снять ее с крючка.

Реки в Украине, где можно выловить форель:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Днестр;

Тересва и другие.

