Де клює форель в Карпатах — локації для рибаків

Пізня осінь у Карпатах — це час, коли мальовничі гори охоплює туман, водойми стають прозорішими, а навколо річок та озер панує спокій. Попри холод та короткий день, у листопаді добре клює "царська" риба — форель. Вона любить прохолодну воду, а тому восени суттєво зростають шанси повернутись додому з уловом.

Рибні місця з фореллю в Карпатах

Натрапити на форель можна лише у гірській місцевості, адже ця риба любить чисту та прохолодну воду — її ніколи не знайти у водоймах, де температура води перевищує 20°С.

Вилов форелі це справжня задача із зірочкою, адже нереально піймати дві рибини в одному й тому самому місці — рибалкам доводиться підійматися вверх по річці чи потічку.

Як ми вже розповідали, форель не любить тепло, проте температура тіла людини буквально обпікає її ніжну шкіру. Досвідчені рибалки ловлять її у спеціальних рукавицях чи охолоджують руки у воді перед тим, як зняти її з гачка.

Річки в Україні, де можна виловити форель:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Дністер;

Тересва та інші.

