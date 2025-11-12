Відео
Де ловити "царську" рибу в Карпатах — місця, де клює форель

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:24
Де клює форель в Карпатах — локації для рибаків
Форель в руках рибалки. Фото: Pinterest

Пізня осінь у Карпатах — це час, коли мальовничі гори охоплює туман, водойми стають прозорішими, а навколо річок та озер панує спокій. Попри холод та короткий день, у листопаді добре клює "царська" риба — форель. Вона любить прохолодну воду, а тому восени суттєво зростають шанси повернутись додому з уловом.

Новини.LIVE розкажуть про рибні місця, де клює ця делікатесна риба.

Читайте також:

Рибні місця з фореллю в Карпатах

Натрапити на форель можна лише у гірській місцевості, адже ця риба любить чисту та прохолодну воду — її ніколи не знайти у водоймах, де температура води перевищує 20°С.

Вилов форелі це справжня задача із зірочкою, адже нереально піймати дві рибини в одному й тому самому місці — рибалкам доводиться підійматися вверх по річці чи потічку.

Як ми вже розповідали, форель не любить тепло, проте температура тіла людини буквально обпікає її ніжну шкіру. Досвідчені рибалки ловлять її у спеціальних рукавицях чи охолоджують руки у воді перед тим, як зняти її з гачка.

Річки в Україні, де можна виловити форель:

  • Теребля;
  • Прут;
  • Черемош;
  • Тиса;
  • Дністер;
  • Тересва та інші.

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі, де можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Ця локація менш популярна за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Також ми писали про кращі оглядові майданчики в Карпатах, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Деякі з них лише для екстремалів — вони побудовані просто над прірвою.

подорож Карпати осінь туризм риболовля
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
