Где можно половить рыбу в Киеве — лучшие места

Где можно половить рыбу в Киеве — лучшие места

Дата публикации 31 октября 2025 07:55
обновлено: 15:17
Где порыбачить в Киеве осенью — бесплатные водоемы
Мужчина хвастается уловом. Фото: freepik.com

Осень — идеальная пора для рыбалки, ведь вода становится прохладнее, а рыба активнее, ее становится в разы проще поймать. Чтобы расслабиться после тяжелого дня, не обязательно искать водоемы далеко от города. В Киеве есть много мест, где можно хорошо отдохнуть вблизи воды и наловить полные сети рыбы.

Локациями с бесплатными прудами поделился экоэксперт Андрей Нелипа, передает Фокус.

Читайте также:

Газопровод на Оболони

Эта популярная локация расположена вблизи залива "Верблюд" в сторону Северного моста. По словам эксперта, здесь без улова не остаются даже новички.

Гидропарк

Самое известное в Киеве место для рыбаков и сюда удобно добраться почти из любого района города на метро. Здесь есть возможность порыбачить и на Днепре, и на Десенке. Гидропарк подойдет не только опытным рыбакам, но и новичкам.

Старая и Новая набережные

Если у вас есть несколько часов после работы для отдыха — очень удобно порыбачить на набережной. Хотя условия локации урбанистические — в Днепре водится много разнообразной рыбы.

Озера в Киеве

По словам эксперта, Вербное озеро считается одним из самых чистых в столице. Поймать рыбу в Киеве также можно возле озера на Виноградаре, в Святошино (пятая просека), Радужного, а также Алмазного. Также на озере Мартышев на Осокорках водятся щуки.

Ранее когда лучше ловить окуня и карпа в осеннюю пору. После наступления холодов эта рыба начинает прятаться ближе ко дну и рыбакам будет труднее ее поймать.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
