Де порибалити в Києві восени — безкоштовні водойми

Чоловік хизується уловом. Фото: freepik.com

Осінь — ідеальна пора для рибалки, адже вода стає прохолоднішою, а риба активнішою, її стає в рази простіше спіймати. Щоб розслабитись після важкого дня, не обов'язково шукати водойми далеко від міста. В Києві є багато місць, де можна гарно відпочити поблизу води та наловити повні сітки риби.

Локаціями із безкоштовними ставками поділився екоексперт Андрій Неліпа, передає Фокус.

Реклама

Читайте також:

Газопровід на Оболоні

Ця популярна локація розташована поблизу затоки "Верблюд" у бік Північного мосту. За словами експерта, тут без улову не залишаються навіть новачки.

Гідропарк

Найвідоміше у Києві місце для рибалок і сюди зручно добратись майже з будь-якого району міста на метро. Тут є можливість порибалити й на Дніпрі, і на Десенці. Гідропарк підійде не лише досвідченим рибакам, а й новачкам.

Стара та Нова набережні

Якщо у вас є кілька годин після роботи для відпочинку — дуже зручно порибалити на набережній. Хоча умови локації урбаністичні — у Дніпрі водиться багато різноманітної риби.

Озера в Києві

За словами експерта, Вербне озеро вважається одними із найчистіших в столиці. Половити рибу в Києві також можна біля озера на Виноградарі, у Святошино (п’ята просіка), Райдужного, а також Алмазного. Також на озері Мартишів на Осокорках водяться щуки.

Раніше коли краще ловити окуня та коропа в осінню пору. Після настання холодів ця риба починає ховатися ближче до дна і рибалкам буде важче її упіймати.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.