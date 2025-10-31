Відео
Де можна половити рибу в Києві — найкращі місця

Дата публікації: 31 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 15:17
Де порибалити в Києві восени — безкоштовні водойми
Чоловік хизується уловом. Фото: freepik.com

Осінь — ідеальна пора для рибалки, адже вода стає прохолоднішою, а риба активнішою, її стає в рази простіше спіймати. Щоб розслабитись після важкого дня, не обов'язково шукати водойми далеко від міста. В Києві є багато місць, де можна гарно відпочити поблизу води та наловити повні сітки риби.

Локаціями із безкоштовними ставками поділився екоексперт Андрій Неліпа, передає Фокус.

Газопровід на Оболоні

Ця популярна локація розташована поблизу затоки "Верблюд" у бік Північного мосту. За словами експерта, тут без улову не залишаються навіть новачки.

Гідропарк 

Найвідоміше у Києві місце для рибалок і сюди зручно добратись майже з будь-якого району міста на метро. Тут є можливість порибалити й на Дніпрі, і на Десенці. Гідропарк підійде не лише досвідченим рибакам, а й новачкам.

Стара та Нова набережні

Якщо у вас є кілька годин після роботи для відпочинку — дуже зручно порибалити на набережній. Хоча умови локації урбаністичні — у Дніпрі водиться багато різноманітної риби.

Озера в Києві

За словами експерта, Вербне озеро вважається одними із найчистіших в столиці. Половити рибу в Києві також можна біля озера на Виноградарі, у Святошино (п’ята просіка), Райдужного, а також Алмазного. Також на озері Мартишів на Осокорках водяться щуки.

Раніше коли краще ловити окуня та коропа в осінню пору. Після настання холодів ця риба починає ховатися ближче до дна і рибалкам буде важче її упіймати.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Київ подорож осінь туризм риболовля
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
