Худшие места в самолете — каких рядов лучше избегать при бронировании

Где меньше всего комфорта в самолете — 3 худших ряда
Пассажиры очень часто не осознают, насколько выбор места в самолете может повлиять на их комфорт во время полета. Некоторые ряды кресел имеют больше пространства для ног, меньше шума и лучший обзор, тогда как другие могут испортить все путешествие — от постоянных очередей в туалет до отсутствия возможности нормально откинуть сиденье.
Какое место выбрать в самолете
Бывшая стюардесса рассказала, что худший ряд в самолете — это тот, что находится прямо за перегородкой. Это первый ряд в эконом-классе, где пассажиры имеют дополнительное пространство для ног и стену перед собой вместо других сидений.
Пассажиры часто стремятся занять там места, ведь там удобнее, однако очень часто именно там ставят детские кроватки. То есть велика вероятность того, что именно в этой части самолета вас будет постоянно будить плач малыша.
Последний ряд также не очень хороший вариант из-за турбулентности, однако на этих местах вы сможете откинуть спинку кресла без угрызений совести, не беспокоясь, что можете мешать другим пассажирам. Однако на последних местах вам будут позже приносить еду и могут мешать пассажиры, которые стоят в очереди в туалет.
При бронировании также лучше избегать средних сидений в среднем ряду. Вы будете буквально "зажаты" между другими пассажирами, без возможности посмотреть в окно. Кроме того, вам будет мало пространства для ног и они будут затекать.
Лучшие места для комфортного сидения — это сиденья у окна и прохода. Первые имеют удобную спинку, а вторые — больше пространства для ног.
