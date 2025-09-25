Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Путешествия Где меньше всего комфорта в самолете — 3 худших ряда

Где меньше всего комфорта в самолете — 3 худших ряда

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:15
Худшие места в самолете — каких рядов лучше избегать при бронировании
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Пассажиры очень часто не осознают, насколько выбор места в самолете может повлиять на их комфорт во время полета. Некоторые ряды кресел имеют больше пространства для ног, меньше шума и лучший обзор, тогда как другие могут испортить все путешествие — от постоянных очередей в туалет до отсутствия возможности нормально откинуть сиденье.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Какое место выбрать в самолете

Бывшая стюардесса рассказала, что худший ряд в самолете — это тот, что находится прямо за перегородкой. Это первый ряд в эконом-классе, где пассажиры имеют дополнительное пространство для ног и стену перед собой вместо других сидений.

Пассажиры часто стремятся занять там места, ведь там удобнее, однако очень часто именно там ставят детские кроватки. То есть велика вероятность того, что именно в этой части самолета вас будет постоянно будить плач малыша.

Последний ряд также не очень хороший вариант из-за турбулентности, однако на этих местах вы сможете откинуть спинку кресла без угрызений совести, не беспокоясь, что можете мешать другим пассажирам. Однако на последних местах вам будут позже приносить еду и могут мешать пассажиры, которые стоят в очереди в туалет.

None - фото 1
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

При бронировании также лучше избегать средних сидений в среднем ряду. Вы будете буквально "зажаты" между другими пассажирами, без возможности посмотреть в окно. Кроме того, вам будет мало пространства для ног и они будут затекать.

Лучшие места для комфортного сидения — это сиденья у окна и прохода. Первые имеют удобную спинку, а вторые — больше пространства для ног.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, как сэкономить на полетах Ryanair. Билеты на самолеты лоукостера можно приобрести по самым приятным ценам, забронировав их заранее или воспользовавшись программой лояльности Ryanair Prime.

авиарейсы путешествие советы самолеты туризм пасажири
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
