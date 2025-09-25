Відео
Де найменше комфорту в літаку — 3 найгірші ряди

Де найменше комфорту в літаку — 3 найгірші ряди

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:15
Найгірші місця в літаку — яких рядів краще уникати при бронюванні
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com
Ключові моменти Яке місце обрати в літаку Що ще варто знати українцям

Пасажири дуже часто не усвідомлюють, наскільки вибір місця в літаку може вплинути на їх комфорт під час польоту. Деякі ряди крісел мають більше простору для ніг, менше шуму та кращий огляд, тоді як інші можуть зіпсувати всю подорож — від постійних черг у туалет до відсутності можливості нормально відкинути сидіння. 

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Яке місце обрати в літаку

Колишня стюардеса розповіла, що найгірший ряд у літаку — це той, що знаходиться прямо за перегородкою. Це перший ряд в економкласі, де пасажири мають додатковий простір для ніг і стіну перед собою замість інших сидінь.

Пасажири часто прагнуть зайняти там місця, адже там зручніше, проте дуже часто саме там ставлять дитячі ліжечка. Тобто велика ймовірність того, що саме в цій частині літака вас буде постійно будити плач малюка. 

Останній ряд також не дуже хороший варіант через турбулентність, проте на цих місцях ви зможете відкинути спинку крісла без докорів сумління, не турбуючись про те, що можете заважати іншим пасажирам. Проте на останніх місцях вам будуть пізніше приносити їжу та можуть заважати пасажири, які стоять в черзі до туалету.

None - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

При бронюванні також краще уникати середніх сидінь в середньому ряду. Ви будете буквально "затиснуті" між іншими пасажирами, без можливості подивитися у вікно. Окрім того, вам буде мало простору для ніг і вони будуть затікати.

Найкращі місця для комфортного сидіння — це сидіння біля вікна та проходу. Перші мають зручну спинку, а другі — більше простору для ніг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, як зекономити на польотах Ryanair. Квитки на літаки лоукостера можна придбати за найприємнішими цінами, забронювавши їх заздалегідь чи скориставшись програмою лояльності Ryanair Prime.

авіарейси подорож поради літаки туризм пассажиры
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
