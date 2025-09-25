Найгірші місця в літаку — яких рядів краще уникати при бронюванні

Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Пасажири дуже часто не усвідомлюють, наскільки вибір місця в літаку може вплинути на їх комфорт під час польоту. Деякі ряди крісел мають більше простору для ніг, менше шуму та кращий огляд, тоді як інші можуть зіпсувати всю подорож — від постійних черг у туалет до відсутності можливості нормально відкинути сидіння.

Яке місце обрати в літаку

Колишня стюардеса розповіла, що найгірший ряд у літаку — це той, що знаходиться прямо за перегородкою. Це перший ряд в економкласі, де пасажири мають додатковий простір для ніг і стіну перед собою замість інших сидінь.

Пасажири часто прагнуть зайняти там місця, адже там зручніше, проте дуже часто саме там ставлять дитячі ліжечка. Тобто велика ймовірність того, що саме в цій частині літака вас буде постійно будити плач малюка.

Останній ряд також не дуже хороший варіант через турбулентність, проте на цих місцях ви зможете відкинути спинку крісла без докорів сумління, не турбуючись про те, що можете заважати іншим пасажирам. Проте на останніх місцях вам будуть пізніше приносити їжу та можуть заважати пасажири, які стоять в черзі до туалету.

При бронюванні також краще уникати середніх сидінь в середньому ряду. Ви будете буквально "затиснуті" між іншими пасажирами, без можливості подивитися у вікно. Окрім того, вам буде мало простору для ніг і вони будуть затікати.

Найкращі місця для комфортного сидіння — це сидіння біля вікна та проходу. Перші мають зручну спинку, а другі — більше простору для ніг.

