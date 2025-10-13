Где отдохнуть под Киевом осенью — 3 красивых парка

Украинцы радуются осени. Фото: freepik.com

Осень укрывает все вокруг желто-красным одеялом, и парки в такую пору становятся по-особенному атмосферными — золотые каштаны, багровые клены и прохлада. Чтобы немного отвлечься от тяжелых будней и стрессов от постоянных тревог, можно провести время наедине с природой или насладиться ее красотой в компании родных и друзей.

EVA PARK

Именно в октябре высаженные здесь японские клены вспыхивают десятками оттенков красного. На территории парка есть озера с рыбками, водопады, атмосферные беседки, детские зоны с батутами и зоны для барбекю. Также в EVA PARK есть ресторан, где можно поужинать среди природы, и домики, где на несколько дней можно остаться с родными и друзьями. Ландшафтный парк расположен в 15 мин езды от ст.м. "Теремки" в Киеве по адресу: ул. Звенигородская 201-а, с.Вита-Почтовая. В будни вход стоит 300 гривен, в выходные — 350 гривен. Для детей до 12 лет — вход свободный.

Цветочный сад "Камелия"

Парк раскинулся аж на 11 га. Здесь можно насладиться красотой редких растений, которые были привезены из разных уголков земли. На территории парка расположены озера, беседки в китайском стиле и цветочные кареты, на фоне которых можно создать атмосферные кадры. В саду также можно приобрести саженцы растений и развлечься с детьми на различных мероприятиях, которые устраивают здесь на выходных. Входной билет 150 гривен, а для детей (6-14 лет) — 100 гривен. Цветочный сад "Камелия" расположен в селе Крюковщина, по адресу: ул. Василия Стуса, 16, рядом с ТРЦ ParkSmall.

Парк "Буки"

Парк расположен дальше всего от Киева в 110 километрах в селе Буки Сквирского района. Он разделен на 2 зоны — в первой части расположен фонтан, который ранее находился на Майдане Независимости, а также храмовый комплекс с церковью Св. Евгения и колокольней Даниила. Во второй части парка находится имение владельцев, мини-зоопарк и забавные мини-статуи на берегу реки.

