Україна
Де зробити красиві осінні фото — 3 неймовірні парки поблизу Києва

Де зробити красиві осінні фото — 3 неймовірні парки поблизу Києва

Дата публікації: 13 жовтня 2025 20:25
Де відпочити поблизу Києва восени — 3 красиві парки
Українці радіють осені. Фото: freepik.com

Осінь вкриває все навколо жовто-червоною ковдрою, і парки в таку пору стають по-особливому атмосферними — золоті каштани, багряні клени та прохолода. Щоб трохи відволіктися від важких буднів та стресів від постійних тривог — можна провести час наодинці з природою, чи насолодитися її красою в компанії рідних та друзів.

Підбіркою атмосферних парків на Київщині поділився OBOZ.UA.

Читайте також:

EVA PARK

Саме в жовтні висаджені тут японські клени спалахують десятками відтінків червоного. На території парку є озера з рибками, водоспади, атмосферні альтанки, дитячі зони з батутами та зони для барбекю. Також в EVA PARK є ресторан, де можна повечеряти серед природи, та будиночки, де на кілька днів можна залишитись із рідними та друзями. Ландшафтний парк розташований в 15 хв їзди від ст.м. "Теремки" у Києві за адресою: вул. Звенигородська 201-а, с. Віта-Поштова. В будні вхід коштує 300 гривень, у вихідні — 350 гривень. Для дітей до 12 років — вхід вільний.

Квітковий сад "Камелія"

Парк розкинувся аж на 11 га. Тут можна насолодитися красою рідкісних рослин, які були привезені із різних куточків землі. На території парку розташовані озера, бесідки в китайському стилі та квіткові карети, на тлі яких можна створити атмосферні кадри. В саду також можна придбати саджанці рослин та розважитися з дітьми на різних заходах, які влаштовують тут на вихідних. Вхідний квиток 150 гривень, а для дітей (6-14 років) — 100 гривень. Квітковий сад "Камелія" розташований у селі Крюківщина, за адресою: вул. Василя Стуса, 16, поряд з ТРЦ ParkSmall.

Парк "Буки"

Парк розташований найдалі від Києва в 110 кілометрах у селі Буки Сквирського району. Він розділений на дві зони — у першій частині розташований фонтан, який раніше знаходився на Майдані Незалежності, а також храмовий комплекс із церквою Св. Євгенія та дзвіницею Даниїла. У другій частині парку знаходиться маєток власників, мінізоопарк і кумедні міністатуї на березі річки. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
