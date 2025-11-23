Какое блюдо стоит избегать туристам в Египте

Деликатес в Египте, который становится причиной тысяч отравлений
Ежегодно в день весеннего праздника Шам эль Нессим сотни египтян попадают в больницу после употребления традиционного деликатеса — ферментированной испорченной кефали фисих. Именно это экзотическое блюдо не рекомендуют ни в коем случае пробовать туристам, ведь оно может существенно навредить здоровью.
Какое блюдо стоит избегать в Египте
Фисих — серая кефаль, высушенная на солнце и ферментированная в соли в течение года. Это блюдо считается неотъемлемой частью любого праздника египтян, хотя оно является смертельным.
Способ приготовления фисиха может быть опасным из-за отсутствия соли в рыбе, а некоторые египтяне вообще используют мертвую рыбу, плавающую на поверхности моря.
Все кто употребляет фисих рискует заразиться ботулизмом. Несмотря на призывы медиков к гражданам отказаться от этого блюда, ежегодно газеты переполнены сообщениями об отравлении. Египтяне также часто пытаются соблазнить этим блюдом иностранцев, однако не стоит его покупать из-за существенных рисков для жизни.
