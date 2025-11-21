Почему не стоит лететь на отдых в Египет — что разочарует туристов

Один из отелей в Турции. Фото: tripadvisor.com

Украинцы часто прилетают на отдых в Египет, здесь доступные цены и теплое море. Однако один из отдыхающих рассказал, почему он никогда не вернется на этот популярный курорт. Мужчина пожаловался в сети на аферистов, агрессивные взгляды и странные сборы в аэропорту.

Негативная сторона Египта

Путешественник рассказал, что отпуск "высосал его душу, как пылесос Dyson в турборежиме".

Сначала мужчину удивили неожиданные расходы на визу, а также дополнительная плата за ускорение прохождения контроля в аэропорту.

"Я заплатил 15 долларов за "быструю иммиграцию", что, судя по всему, означает стоять в той же очереди, что и все остальные, пока случайные люди проходят без очереди", — написал турист.

Он добавил, что в аэропорту Каира буквально ниоткуда появился какой-то парень, который требовал у него еще дополнительно 15 долларов "регистрационного взноса".

Гуляя по улицам города, путешественник также чувствовал дискомфорт.

"Я мужчина, меня нелегко напугать, но то, как здесь смотрят на людей, просто невероятно. Мужчины, женщины, целые семьи просто непрерывно смотрят на тебя, будто пытаются загрузить твои данные своими глазами", — пожаловался он.

Он признался, что никогда не видел такой дерзкой попытки обмануть его. Билет в один из музеев стоил 1 525 египетских фунтов (примерно 32 доллара США), а с его карты было списано 1 525 долларов США.

