Турист пояснив, чому більше ніколи не повернеться до Єгипту

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 18:12
Оновлено: 15:32
Чому не варто летіти на відпочинок до Єгипту — що розчарує туристів
Один з готелів в Туреччині. Фото: tripadvisor.com

Українці часто прилітають на відпочинок до Єгипту, тут доступні ціни та тепле море. Проте один з відпочивальників розповів, чому він ніколи не повернеться до цього популярного курорту. Чоловік поскаржився в мережі на аферистів, агресивні погляди та дивні збори в аеропорту.

Про це пише Daily Mail.

Негативний бік Єгипту

Мандрівник розповів, що відпустка "висмоктала його душу, як пилосос Dyson у турборежимі".

Спочатку чоловіка здивували несподівані витрати на візу, а також додаткова плата за прискорення проходження контролю в аеропорту.

"Я заплатив 15 доларів за "швидку імміграцію", що, судячи з усього, означає стояти в тій самій черзі, що й усі інші, поки випадкові люди проходять без черги", — написав турист.

Він додав, що в аеропорту Каїра буквально нізвідки з'явився якийсь хлопець, який вимагав у нього ще додатково 15 доларів "реєстраційного внеску".

Гуляючи вулицями міста, мандрівник також відчував дискомфорт.

"Я чоловік, мене нелегко налякати, але те, як тут дивляться на людей, просто неймовірно. Чоловіки, жінки, цілі сім'ї просто безперервно дивляться на тебе, ніби намагаються завантажити твої дані своїми очима", — поскаржився він.

Він зізнався, що ніколи не бачив такої зухвалої спроби надурити його. Квиток в один з музеїв коштував 1 525 єгипетських фунтів (приблизно 32 долари США), а з його картки було списано 1 525 доларів США.

Раніше ми розповідали, який пляж визнали найгіршим на Гаваях. Експерти пояснили, чому там не варто витрачати свої кошти.

Також ми писали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
