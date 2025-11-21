Чому не варто летіти на відпочинок до Єгипту — що розчарує туристів

Один з готелів в Туреччині. Фото: tripadvisor.com

Українці часто прилітають на відпочинок до Єгипту, тут доступні ціни та тепле море. Проте один з відпочивальників розповів, чому він ніколи не повернеться до цього популярного курорту. Чоловік поскаржився в мережі на аферистів, агресивні погляди та дивні збори в аеропорту.

Негативний бік Єгипту

Мандрівник розповів, що відпустка "висмоктала його душу, як пилосос Dyson у турборежимі".

Спочатку чоловіка здивували несподівані витрати на візу, а також додаткова плата за прискорення проходження контролю в аеропорту.

"Я заплатив 15 доларів за "швидку імміграцію", що, судячи з усього, означає стояти в тій самій черзі, що й усі інші, поки випадкові люди проходять без черги", — написав турист.

Він додав, що в аеропорту Каїра буквально нізвідки з'явився якийсь хлопець, який вимагав у нього ще додатково 15 доларів "реєстраційного внеску".

Гуляючи вулицями міста, мандрівник також відчував дискомфорт.

"Я чоловік, мене нелегко налякати, але те, як тут дивляться на людей, просто неймовірно. Чоловіки, жінки, цілі сім'ї просто безперервно дивляться на тебе, ніби намагаються завантажити твої дані своїми очима", — поскаржився він.

Він зізнався, що ніколи не бачив такої зухвалої спроби надурити його. Квиток в один з музеїв коштував 1 525 єгипетських фунтів (приблизно 32 долари США), а з його картки було списано 1 525 доларів США.

