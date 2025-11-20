Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Один з аеропортів Європи скасував частину рейсів Ryanair

Один з аеропортів Європи скасував частину рейсів Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:25
Оновлено: 10:24
Аеропорт Нідерландів заборонив рейси Ryanair в певні дні тижня — що сталося
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: upgradedpoints.com

Літакам відомого ірландського лоукостера Ryanair заборонено здійснювати посадку на деяких авіамаршрутах в аеропорту однієї з країн Європи в певні дні тижня. Аеропорт Нідерландів (ACNL), який розподіляє посадки в аеропорту Ейндховена, прийняв відповідне рішення після низки запізнень рейсів компанії минулого тижня.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Ryanair подав до суду на аеропорт Нідерландів

Зазначається, що рейси, що прибували на злітно-посадкову смугу з Софії (Болгарія) та Пізи (Італія), постійно запізнювалися в середньому на годину.

Влада Нідерландів вжила жорстких заходів, скасувавши слоти бюджетної авіакомпанії. Лоукостер оскаржив відповідне рішення в суді.

"Ryanair — найпунктуальніша авіакомпанія в Європі. Ми оскаржили це безпрецедентне, ірраціональне і непропорційне рішення ACNL в Європейській комісії та голландських судах, де, як ми сподіваємося, воно буде скасоване", — заявив представник компанії.

Він додав, що ACNL карає авіакомпанії за затримки на 15 хвилин від запланованого часу прибуття, що абсолютно не відповідає практиці більшості європейських аеропортів, де поріг затримки набагато вищий і "більш розумний".

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

авіарейси суд подорож Нідерланди туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації