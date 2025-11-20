Аеропорт Нідерландів заборонив рейси Ryanair в певні дні тижня — що сталося

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: upgradedpoints.com

Літакам відомого ірландського лоукостера Ryanair заборонено здійснювати посадку на деяких авіамаршрутах в аеропорту однієї з країн Європи в певні дні тижня. Аеропорт Нідерландів (ACNL), який розподіляє посадки в аеропорту Ейндховена, прийняв відповідне рішення після низки запізнень рейсів компанії минулого тижня.



Ryanair подав до суду на аеропорт Нідерландів

Зазначається, що рейси, що прибували на злітно-посадкову смугу з Софії (Болгарія) та Пізи (Італія), постійно запізнювалися в середньому на годину.

Влада Нідерландів вжила жорстких заходів, скасувавши слоти бюджетної авіакомпанії. Лоукостер оскаржив відповідне рішення в суді.

"Ryanair — найпунктуальніша авіакомпанія в Європі. Ми оскаржили це безпрецедентне, ірраціональне і непропорційне рішення ACNL в Європейській комісії та голландських судах, де, як ми сподіваємося, воно буде скасоване", — заявив представник компанії.

Він додав, що ACNL карає авіакомпанії за затримки на 15 хвилин від запланованого часу прибуття, що абсолютно не відповідає практиці більшості європейських аеропортів, де поріг затримки набагато вищий і "більш розумний".

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.