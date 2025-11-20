Аэропорт Нидерландов запретил рейсы Ryanair в определенные дни недели — что произошло

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: upgradedpoints.com

Самолетам известного ирландского лоукостера Ryanair запрещено совершать посадку на некоторых авиамаршрутах в аэропорту одной из стран Европы в определенные дни недели. Аэропорт Нидерландов (ACNL), который распределяет посадки в аэропорту Эйндховена, принял соответствующее решение после ряда опозданий рейсов компании на прошлой неделе.

Об этом пишет The Sun.

Ryanair подал в суд на аэропорт Нидерландов

Отмечается, что рейсы, прибывавшие на взлетно-посадочную полосу из Софии (Болгария) и Пизы (Италия), постоянно опаздывали в среднем на час.

Власти Нидерландов приняли жесткие меры, отменив слоты бюджетной авиакомпании. Лоукостер обжаловал соответствующее решение в суде.

"Ryanair — самая пунктуальная авиакомпания в Европе. Мы обжаловали это беспрецедентное, иррациональное и непропорциональное решение ACNL в Европейской комиссии и голландских судах, где, как мы надеемся, оно будет отменено", — заявил представитель компании.

Он добавил, что ACNL наказывает авиакомпании за задержки на 15 минут от запланированного времени прибытия, что совершенно не соответствует практике большинства европейских аэропортов, где порог задержки намного выше и "более разумный".

